Xbox Game Pass Friends & Family: il nuovo piano famiglia sta per arrivare negli USA?

Non è la prima volta che si parla di un possibile arrivo di un piano di abbonamento famiglia per Xbox Game Pass in Europa e Stati Uniti e adesso i rumor tornano alla ribalta dopo che un riferimento a Xbox Game Pass Friends & Family è comparso sull'app Xbox negli Stati Uniti.

Ad oggi Xbox Game Pass Friends & Family è disponibile in Colombia e Irlanda in versione Beta limitata, tuttavia sembra che il servizio possa essere presto esteso anche agli Stati Uniti. Un banner di Friends & Family è comparso nell'applicazione Xbox per i giocatori USA, con ogni probabilità dunque il lancio ufficiale in Nord America non è troppo lontano, anche se per ora si tratta solamente di un rumor.

Secondo i rumor, a fine gennaio Microsoft terrà un Developer Direct Showcase e chissà che non possa essere questa l'occasione per ufficializzare il piano Xbox Famiglia per gli Stati Uniti e magari l'Europa. Il prezzo di Xbox Game Pass Friends e Family in fase di test è fissato a 21.99 euro, in fase di test chi ha un abbonamento Xbox Game Pass, Xbox Live Gold o EA Play potrà convertire nel Piano Famiglia i giorni rimanenti, secondo questo schema:

30 giorni Xbox Game Pass Ultimate in 18 giorni di Xbox Game Pass Friends & Family

30 giorni Xbox Game Pass in 12 giorni di Xbox Game Pass Friends & Family

30 giorni PC Game Pass in 12 giorni di Xbox Game Pass Friends & Family

30 giorni Xbox Live Gold in 12 giorni di Xbox Game Pass Friends & Family

30 giorni EA Play in 6 giorni di Xbox Game Pass Friends & Family

Non ci resta che attendere per saperne di più sul destino del piano Xbox Game Pass Friends & Family.