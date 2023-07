Xbox Game Pass Friends & Family si prepara al lancio globale: fase preview quasi finita

Si avvicina sempre di più il lancio a livello mondiale del servizio Xbox Game Pass Friends & Family, per il momento testato in fase preview solamente in pochi paesi selezionati. Ma Microsoft sembra pronta per il grande passo successivo.

Come segnalato su Twitter da Idle Sloth, il colosso di Redmond ha inviato ai partecipanti dei test un comunicato che li avvisa della fine della fase preview: la chiusura è prevista per il 15 agosto 2023, con l'azienda che subito dopo inizierà a programmare un piano concreto per il debutto globale. "Grazie per aver partecipato al programma preview di Xbox Game Pass Friends & Family. E' stato incredibile vedere i nostri membri Game Pass Ultimate condividere i divertimenti del servizio con i loro amici e familiari. Il 15 agosto 2023 concluderemo la preview e faremo tesoro di quanto appreso negli scorsi mesi per creare un'offerta adeguata per il lancio mondiale in futuro", recita il messaggio di Microsoft.

La compagnia per il momento non fornisce alcun chiaro dettaglio su quando Xbox Game Pass Friends & Family sarà disponibile in tutto il mondo, ma la speranza è che il lancio sia distante soltanto qualche mese. Per chi non lo conoscesse, il servizio Xbox Game Pass Friends & Family permette di condividere il proprio abbonamento Xbox Game Pass con un massimo di altri 4 giocatori che potranno così accedere a tutti i benefit del servizio Ultimate.

La versione preview era stata proposta a 21,99 euro, tuttavia con il recente aumento di prezzo di Xbox Game Pass è probabile che il costo della versione definitiva possa rivelarsi più alto. Non resta che attendere maggiori dettagli e comunicazioni da parte di Microsoft nel prossimo futuro.