Xbox Game Pass è il futuro dell'industria dei videogiochi? Take-Two è fortemente scettica

Nel corso dell'ultima riunione con gli azionisti di Take-Two, il presidente Karl Slatoff ha ritenuto opportuno sottolineare il suo scetticismo nei confronti delle analisi di chi ritiene che, in futuro, i servizi in abbonamento siano destinati a dominare l'industria videoludica.

Il massimo rappresentante del colosso del settore che controlla Rockstar (e quindi il futuro di IP del calibro di Grand Theft Auto o Red Dead Redemption) coglie l'opportunità offertagli dalla cornice istituzionale della riunione con gli investitori per farsi portavoce del pensiero del board aziendale sul tema dei servizi come Xbox Game Pass: "Siamo molto scettici sul fatto che i servizi in abbonamento saranno l'unico modo, o comunque il metodo principale, in cui verranno distribuiti in futuro i prodotti d'intrattenimento".

Il boss di Take-Two giunge a questa conclusione dopo aver analizzato diversi fattori, come quello del rapporto qualità-prezzo dei videogiochi rispetto ad altre forme d'intrattenimento: "Il prezzo richiesto per acquistare un videogioco è ragionevolmente basso, soprattutto se consideriamo il prezzo in base alle ore di divertimento offerte. Pensiamo quindi che sia improbabile che questo genere di business possa tramontare in futuro. Certo, i servizi in abbonamento possono svolgere un ruolo importante nella consegna di un catalogo di prodotti. Abbiamo già supportato numerosi servizi in abbonamento e immagino che continueremo a farlo. In ogni caso, la decisione finale spetterà sempre al consumatore e noi supporteremo quelle scelte, seguiremo sempre la strada intrapresa dagli utenti".

Sempre nel corso della riunione con gli azionisti di Take-Two, i ragazzi di Rockstar hanno condiviso tutta una serie di informazioni sulla retrocompatibilità di GTA 5 e RDR 2 su PS5 e Xbox Series X|S, a partire dalla conferma che i due kolossal a mondo aperto della Grande R saranno disponibili sin dal lancio delle console nextgen di Sony e Microsoft.