Xbox Game Pass: GameStop USA guadagnerà da ogni abbonamento sottoscritto in negozio?

La partnership tra GameStop e Microsoft sembra estendersi anche all'abbonamento Xbox Game Pass Ultimate, con il colosso del retail che guadagnerà da ogni abbonamento sottoscritto in negozio, secondo quanto dichiarato da Michael Pachter.

Stando alle parole dell'analista di Wedbush, GameStop USA guadagnerà 1.50 dollari al mese da ogni abbonamento Xbox Game Pass Ultimate sottoscritto in negozio, fino a quando l'abbonamento stesso sarà attivo. DOMO Capital aggiunge che questo accordo vale per qualsiasi contenuto digitale Xbox acquistato da GameStop, dunque sembra essere previsto un guadagno per GameStop anche dalle tessere giochi e DLC.

Non è chiaro se l'accordo in questione sia valido solamente negli Stati Uniti o se presto verrà esteso a tutto il mondo, in questo modo Microsoft incentiva GameStop alla vendita di Xbox Series X e Xbox Series S garantendo ricavi anche sui servizi digitali attivati dai clienti.

Per questo secondo Pachter non bisognerà sorprendersi se GameStop deciderà di concedere maggiore spazio sui propri scaffali alle console della famiglia Xbox rispetto a PlayStation 5, anche se è bene precisare come queste parole rappresentino solo il pensiero del celebre analista.

Certamente l'arrivo delle console di nuova generazione porterà aria fresca nelle casse di GameStop Corporation dopo un periodo non troppo positivo dal punto di vista commerciale anche a causa dell'epidemia Covid-19 che ha costretto molti negozi alla chiusura temporanea.