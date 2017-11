Xbox Game Pass: Gears of War 4 e Mass Effect fra i giochi di dicembre

ha quest'oggi svelato i sette nuovi titoli che, a partire dal primo dicembre, andranno ad aggiungersi al già vasto catalogo di videogiochi inclusi in, il servizio di gaming on-demand della casa di Redmond.

Di seguito, l'elenco dei nuovi giochi che gli abbonati a Xbox Game Pass potranno mettere in download dal primo dicembre:

Gears of War 4

Darksiders: Warmastered Edition

Sherlock Holmes: The Devil’s Daughter

This War of Mine: The Little Ones

Casey Powell Lacrosse 16

Mega Man 10

Mass Effect

Tra le new entry più illustri, quindi, troviamo sicuramente Gears of War 4, ultimo capitolo della saga ideata da Epic Games ed ora in mano a The Coalition, e Mass Effect, capostipite della saga a tema fantascientifico di BioWare. Vi ricordiamo che Xbox Game Pass, disponibile solo su console Xbox One, vi garantisce l'accesso a più di 100 giochi a 9,99 euro al mese.