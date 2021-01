Xbox Game Pass: a fine gennaio arrivano Control, The Medium e Desperados 3

Microsoft ha annunciato i nuovi giochi in arrivo su Xbox Game Pass durante la seconda parte del mese di gennaio. Control è in arrivo su PC ma le novità sono davvero tante, tra cui anche l'attesissimo The Medium.

Il gioco horror di Bloober Team arriverà il 28 gennaio ma prima spazio a Desperados III, Donut County, Outer Wilds e Cyber Shadow, mentre a fine mese sarà la volta di The Yakuza Remastered Collection con le versioni rimasterizzate di Yakuza 3, Yakuza 4 e Yakuza 5.

Xbox Game Pass Gennaio 2021

Control (PC) – 21 gennaio

Desperados III (Android, Console e PC) – 21 gennaio

Donut County (Android, Console e PC) ID@Xbox – 21 gennaio

Outer Wilds (Android) – 21 gennaio

Cyber Shadow (Android, Console e PC) ID@Xbox – 26 gennaio

The Medium (Xbox Series X|S e PC) ID@Xbox – 28 gennaio

Yakuza 3 Remastered (Android, Console e PC) – 28 gennaio

Yakuza 4 Remastered (Android, Console e PC) – 28 gennaio

Yakuza 5 Remastered (Android, Console e PC) – 28 gennaio

Una seconda parte di gennaio certamente molto ricca per gli abbonati Xbox Game Pass, con tantissimi titoli di qualità e il debutto di una delle produzioni esclusive Microsoft più attese di questi primi mesi del 2021. Dal primo febbraio verranno rimossi 5 giochi da Xbox Game Pass: Final Fantasy 15, Indivisible, Sea Salt, Fishing Sim World Pro Tour e Gris.