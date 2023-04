Xbox Game Pass: da Ghostwire Tokyo a Minecraft Legends, tutti i nuovi giochi di aprile

Microsoft inaugura alla grande il mese di aprile annunciando cinque nuovi giochi per il catalogo di Xbox e PC Game Pass, tra i quali spiccano ben due novità assolute per l'ecosistema di casa Xbox. Curiosi di scoprire cosa vi aspetta nella prima parte del mese? Ve lo diciamo noi!

Loop Hero (Console e PC) - già disponibile

Loop Hero è un originale rogue-like in pixel art 8-bit che, invece di fornire il controllo diretto dell'eroe di turno, chiede di gestire un deck espandibile di carte mistiche per posizionare nemici, edifici e terreni. La pianificazione strategica riveste un ruolo di fondamentale importanza nel mondo ciclico creato da Four Quarters, come vi abbiamo già spiegato nella nostra recensione di Loop Hero. Posizionando in maniera oculata le carte di edifici, terreni e nemici all'interno di ogni loop, è possibile creare il proprio percorso personale per aumentare le probabilità di sopravvivenza.

Abbattendo le minacciose creature è inoltre possibile ottenere oggetti sempre migliori (equipaggiabili all'istante) e nuove risorse per potenziare l'accampamento (visitabile tra un ciclo e l'altro).

Iron Brigade (Cloud e Console) - 6 aprile

Direttamente dal 2012 e dalla generazione di Xbox 360, domani 6 aprile arriverà in Game Pass Iron Brigade, uno sparatutto tower-defense sviluppato dalla Double Fine Productions di Tim Schafer e ambientato in una realtà alternativa post-Prima Guerra Mondiale.

Alla guida di poderose trincee mobili potenziabili con migliaia di armamenti possibili, sarete chiamati ad usare una combinazione di potenza di fuoco mobile e difese stazionarie per proteggere l'umanità da minacciose creature robotiche note come Monovisioni.

Everspace 2 (PC) - 6 aprile

Non si tratta di una vera e propria novità, ma ci teniamo a segnalare che domani 6 aprile Everspace 2 s'aggiornerà alla versione 1.0 su PC, uscendo finalmente dalla fase in Accesso Anticipato. Quale miglior pretesto per calarsi (nuovamente o per la prima volta) nell'abitacolo di questo shooter spaziale per giocatore singolo con tonnellate di tesori da conquistare ed elementi da gioco di ruolo?

Ghostwire Tokyo (Cloud, Console e PC) - 12 aprile

Dopo un anno di esclusività console per PlayStation 5, dal 12 aprile potrete finalmente giocare a Ghostwire Tokyo anche su Xbox Series X. Nel caso ve lo foste perso, si tratta di un action/adventure sovrannaturale in prima persona sviluppato da Tango Gameworks, lo stesso team che a inizio anno ha deliziato i giocatori Xbox e gli abbonati Game Pass con il sorprendente Hi-Fi Rush. In Ghostwire Tokyo dovrete liberare gli abitanti della capitale giapponese, misteriosamente rapiti da forze sovrannaturali provenienti da un altro mondo. Dopo aver stretto un patto con un'entità spettrale, potrete scatenare una combinazione letale di poteri elementali potenziabili e abilità di caccia-fantasmi, godendovi nel frattempo la vista di alcuni dei luoghi più iconici della metropoli, come l'incrocio di Shibuya e la Tokyo Tower.

Le abilità eteree del protagonista vi consentiranno di elevarvi fino alla cima dei grattacieli e di sorvolare le strade in cerca di nuove missioni o per sorprendere dall'alto i nemici. Leggete la nostra recensione si Ghostwire Tokyo per saperne di più.

Il lancio su Xbox Series X|S è accompagnato dalla pubblicazione del nuovo aggiornamento gratuito Spider's Thread, che aggiunge nuove aree esplorabili, missioni inedite, nemici mai visti prima nel gioco e poteri aggiuntivi, oltre ad una nuova modalità roguelite.

NHL 23 (Console) - 13 aprile via EA Play

Iterazione più recente della simulazione di hockey targata EA Vancouver, NHL 23 segna l'introduzione delle squadre miste maschili e femminili nella modalità HUT (Hockey Ultimate Team) e del matchmaking multipiattaforma in WOC (World of Chel). L'offerta contenutistica, in termini di modalità di gioco, non si discosta molto da quella del predecessore, in compenso da NHL 23 potrete aspettarvi 500 nuove animazioni, che consentono agli atleti di controllare l'azione dopo un contatto, eseguire tiri disperati o realizzare un passaggio dopo un inciampo, ed elementi strategici migliorati.

Minecraft Legends (Cloud, Console e PC) - 18 aprile

Minecraft Legends è un nuovo gioco d'azione e strategia ambientato nella "blocchettosa" dimensione del sandbox più amato e giocato del pianeta. La campagna narrativa, giocabile in solitaria oppure in compagnia dei propri amici, vi catapulterà al fianco di vecchi e nuovi mob dell'universo di Minecraft per fermare i Piglin invasori. All'appello troverete anche una modalità PvP nella quale delle squadre di massimo quattro partecipanti dovranno cercare di avere la meglio le une sulle altre. Grazie al supporto al gioco cross-platform, potrete inoltre giocare fin dal day-one assieme ai vostri amici che sceglieranno di acquistare Minecraft Legends sulle altre console, dal momento che uscirà in contemporanea nche su PlayStation 4, PS5 e Nintendo Switch.

I giochi in uscita dal catalogo

A partire dal 15 aprile non saranno più disponibili Life is Strange: True Colors (Cloud, Console e PC), Moonglow Bay (Cloud, Console e PC), Panzer Corps II (PC), Rainbow Six Extraction (Cloud, Console e PC), The Dungeon of Naheulbeuk (Cloud, Console e PC), The Long Dark (Cloud, Console e PC) e The Riftbreaker (Cloud, Console e PC). Al momento risulta inoltre indisponibile Quantum Break, ma Microsoft e Remedy hanno assicurato che lo sparatutto in terza persona ritornerà nel catalogo non appena verrà risolto il problema di licenze che ha provocato la sua temporanea rimozione da Game Pass.

In compenso, quatto quatto, nei giorni scorsi è rientrato in catalogo un gioco che era stato rimosso il mese scorso, Goat Simulator. Il folle simulatore caprino di Coffee Stain Studios è nuovamente disponibile nelle sue versioni per PC, Xbox e Cloud.