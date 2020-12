Xbox Game Pass: per GI.biz merita di essere citato tra i GOTY del 2020

Nel riassumere i maggiori eventi e i principali progetti videoludici dell'anno che sta per concludersi, i giornalisti di GamesIndustry.biz decidono di premiare il lavoro svolto da Microsoft con la crescita di Xbox Game Pass citando il servizio in abbonamento tra i GOTY del 2020.

Nel ruolo di Editor in Chief di GI.biz, Matthew Handrahan sintetizza il successo (certamente non scontato) dell'iniziativa portata avanti dalla casa di Redmond sottolineando come Xbox Game Pass rappresenti, con tutti i suoi titoli in catalogo, una sorta di "isola felice" dove poter rifugiarsi in questo difficile periodo dominato dalle restrizioni agli spostamenti per l'emergenza Coronavirus.

A detta dell'esponente della redazione di GamesIndustry.biz, i benefici offerti dalla sottoscrizione a Xbox Game Pass sono tali da garantirgli una citazione tra i GOTY videoludici del 2020. Oltre alle considerazioni sull'incredibile rapporto qualità-prezzo, sulla straordinaria varietà di titoli da fruire liberamente e sull'integrazione del servizio all'ecosistema PC Windows 10 e Xbox, c'è però una riflessione di Handrahan che merita di essere ripresa: "Il gaming è una delle ossessioni culturali più costose e, come per tutte le altre ossessioni, ci sono trionfi e delusioni da mettere in conto acquistando il proprio titolo alle fase di prezzo più disparate. Tuttavia, i giochi sono sempre stati diversi rispetto agli altri medium in un fattore particolare, ossia nel peso che può avere una cattiva decisione di acquisto".

A detta dell'Editor in Chief di GI.biz, quindi, Xbox Game Pass risolve uno dei problemi più importanti del gaming moderno: "L'industria - e la stampa in particolare - ha sempre sottovalutato il fastidioso rammarico che un gioco tripla A deludente può provocare in chi acquista quei titoli a prezzo pieno. Ho sempre trovato più semplice scrollarmi di dosso la delusione per un biglietto da 12 sterline acquistato per un film noioso, ma è difficile superare la delusione per un gioco che ritengo non valido ma su cui investo il triplo del denaro".

Anche grazie al recente ingresso di EA Play in Xbox Game Pass e di titoli come Skyrim o Code Vein, il catalogo del Game Pass nel 2020 vale oltre 4.000 dollari, una cifra che oltretutto non tiene conto del valore aggiunto dato dai benefici come il mese gratis di Disney+ o ricompense ingame come l'espansione Hivebusters di Gears 5.