Xbox Game Pass, i nuovi giochi del 23 novembre: c'è una sorpresa

È arrivato il momento di un nuovo aggiornamento al catalogo di Xbox Game Pass: scopriamo assieme i nuovi giochi per Xbox, PC e Cloud aggiunti oggi 23 novembre.

La selezione dei giochi arrivati in Xbox Game Pass oggi 23 novembre ha subito delle modifiche rispetto all'annuncio della settimana scorsa. Il soulslike Mortal Shell (Cloud, Xbox e PC) è stato aggiunto regolarmente al catalogo: ad affiancarlo avrebbe dovuto esserci Deeeer Simulator (Cloud, Xbox e PC), tuttavia al suo posto troviamo un gioco inatteso, ossia Before We Leave (Cloud, Xbox e PC), un city builder ambientato in un angolo dell'universo nel quale i giocatori sono chiamati a prendersi cura dei propri abitanti e dell'ambiente circostante. Su Xbox Wire Deeeer Simulator viene ora indicato in uscita domani 24 novembre.

Xbox Game Pass | Le novità del 23 novembre 2021

Mortal Shell (Cloud, Xbox e PC)

Before We Leave (Cloud, Xbox e PC)

La selezione di novembre per Xbox Game Pass, oltre che dal già menzionato Deeeer Simulator, verrà poi completata l'ultimo giorno del mese da Evil Genius 2 (Cloud, Xbox e PC). Già che ci siamo, vi ricordiamo che il 30 novembre verranno rimossi 8 giochi dal catalogo, ossia Call of the Sea (Cloud, Xbox e PC), FIFA 19 (Xbox e PC via EA Play), Football Manager 2021 (PC), Football Manager 2021 Xbox Edition (Xbox e PC), Haven (Cloud, Xbox e PC), Hello Neighbor (Cloud, Xbox e PC), Morkredd (Cloud, Xbox e PC) e Va-11 Hall-A: Cyberpunk Bartender Action (PC). L'8 dicembre, inoltre, toccherà la stessa sorte all'espansione di Destiny 2 Oltre la Luce.