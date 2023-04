Xbox Game Pass: quali giochi abbandonano il catalogo ad aprile 2023?

Oltre ad aver confermato i giochi Xbox Game Pass in arrivo ad aprile 2023, Microsoft ha anche svelato ufficialmente l'elenco dei giochi che lasceranno il catalogo questo mese, a partire dal prossimo 15 aprile.

Nello specifico l'elenco include Life is Strange True Colors (Cloud, Console, PC), Moonglow Bay (Cloud, Console, PC), Panzer Corps II (PC), Rainbow Six Extraction (Cloud, Console, PC), The Dungeon of Naheulbeuk (Cloud, Xbox, PC), The Long Dark (Cloud, Console, PC) e The Riftbreaker (Cloud, Xbox e PC), oltre a Quantum Break rimosso per problemi di diritti e licenze.

I giochi citati (ad eccezione di Quantum Break) sono disponibili con il 20% di sconto fino al 14 aprile mentre dal giorno successivo verranno rimossi dal catalogo, sono dunque questi gli ultimi giorni per poter scaricare giochi come Life is Strange True Colors, Tom Clancy's Rainbow Six Extraction e The Long Dark.

Questo mese la lineup dei nuovi giochi in arrivo include Loop Hero, EA Sports NHL 23, Iron Brigade, Minecraft Legends e Ghostwire Tokyo su Game Pass al debutto assoluto su Xbox. Questi sono solo i giochi della prima metà del mese mentre il catalogo delle uscite per la seconda metà di aprile non è ancora stato comunicato, ne sapremo di più come di consueto verso la fine del mese in corso.