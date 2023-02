Xbox Game Pass: quali giochi abbandonano il catalogo a fine febbraio?

Sono sette i giochi che abbandoneranno presto il catalogo Xbox Game Pass, a partire dal 28 febbraio una selezione di giochi ora disponibili lascerà per sempre il servizio in abbonamento di Microsoft.

La lista include Alien Isolation e Dragon Ball FighterZ, oltre a produzioni minori ma ugualmente apprezzate come Crown Trick e Far Charging Tides. Ecco l'elenco completo, soggetto a modifiche e cambiamenti anche improvvisi.

Xbox Game Pass giochi rimossi dal 28 febbraio

Alien Isolation

Octopath Traveler

Lightning Returns Final Fantasy XIII

Crown Trick

Dragon Ball FighterZ

Far Changing Tides

Madden NFL 21

Da segnalare anche la rimozione di Madden NFL 21 (sostituito da Madden NFL 23, aggiunto nel catalogo a febbraio), Lightning Returns Final Fantasy XIII e Octopath Traveler, entrambi giochi di Square Enix.

Sono già stati confermati anche i primi giochi in arrivo a marzo su Xbox Game Pass tra cui Wo Long Fallen Dynasty e MLB The Show 23, il nuovo gioco di baseball targato PlayStation, sviluppato da Sony San Diego Studio. I nuovi giochi Xbox Game Pass di fine febbraio invece dovrebbero essere annunciati tra il 21 e il 22 febbraio, restiamo dunque in attesa di saperne di più. Secondo alcuni rumor, presto Soul Hackers 2 arriverà su Xbox Game Pass ma al momento Microsoft, SEGA e Atlus non hanno (ancora?) confermato nulla in merito.