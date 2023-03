Xbox Game Pass: quali giochi abbandonano il catalogo a marzo?

Giochi che arrivano, giochi che se ne vanno, conosciamo bene il modus operandi di Xbox Game Pass e anche questo mese ci sono alcuni titoli che si apprestano a lasciare il catalogo del servizio in abbonamento di Microsoft.

Nello specifico, dal 15 marzo 2023 sette giochi non saranno più disponibili su Xbox Game Pass, tra cui Paradise Killer, Undertale e Marvel's Guardians of the Galaxy. La lista completa include i seguenti titoli:

F1 2020

Kentucky Route Zero TV Edition

Marvel's Guardians of the Galaxy

Paradise Killer

Undertale

Young Souls

Zero Escape The Nonary Games

Il gioco dei Guardiani della Galassia dunque non sarà più disponibile da metà marzo, se ci state giocando ma non lo avete ancora terminato, affrettatevi perché questi sono gli ultimi giorni per poterlo usare su Game Pass.

Tra i nuovi giochi Xbox Game Pass di febbraio e marzo troviamo titoli molto interessanti come Atomic Heart, Soul Hackers 2, Merge & Blade, F1 22 e Wo Long Fallen Dynasty, quest'ultimo disponibile nel Pass sin dal giorno del lancio, fissato per il 3 marzo. Nel frattempo, Xbox Game Pass Friends & Family ha fatto il suo debutto in nuovi paesi ma non ancora in Italia, l'abbonamento famiglia potrebbe arrivare nel corso del 2023 nella nostra nazione ma non ci sono ancora certezze in merito.