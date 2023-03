Xbox Game Pass: quali giochi abbandonano il catalogo a fine marzo?

A sorpresa, in anticipo sui tempi, Microsoft ha annunciato i nuovi giochi Xbox Game Pass di fine marzo, ma oltre ai giochi in arrivo ci sono anche alcuni titoli che si preparano ad abbandonare il catalogo a partire dal 31 marzo 2023. Ecco quali sono.

Sono sette i giochi che si preparano a salutare Xbox Game Pass tra cui MLB The Show 22, che verrà sostituito entro fine mese da MLB The Show 23, edizione aggiornata del gioco sportivo con licenza della Major League Baseball, sviluppato da Sony San Diego Studio.

Giochi presto non più disponibili su Xbox Game Pass

A Memoir Blue (Cloud, Console, PC)

Chinatown Detective Agency (Cloud, Console, PC)

ClusterTruck (Cloud, Console, PC)

Double Dragon Neon (Cloud e Console)

Kraken Academy!! (Cloud, Console, PC)

MLB The Show 22 (Cloud e Console)

Power Rangers Battle for the Grid (Cloud, Console, PC)

Da segnalare anche la rimozione A Memoir Blue, Power Rangers Battle for the Grid, Double Dragon Neon e Chinatown Detective Agency, tutti gli abbonati Xbox Game Pass, PC Game Pass e Xbox Game Pass Ultimate potranno comprare questi titoli con uno sconto del 20% sul prezzo di listino. Nel frattempo ci sono già sei giochi confermati per Xbox Game Pass ad aprile tra cui Ghostwire Tokyo, EverSpace 2 Ver 1.0, The Last Case of Benedict Fox e Minecraft Legends.