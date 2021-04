Xbox Game Pass: ecco i giochi che abbandoneranno il catalogo ad aprile

Questo pomeriggio Microsoft ha annunciato l'arrivo di altri 8 giochi in Xbox Game Pass, tra i quali spiccano il ritorno di Grand Theft Auto 5 e il debutto assoluto di MLB The Show 21. Purtroppo, presto dovremo anche dire addio ad una serie di titoli destinati a lasciare il catalogo a tempo indefinito.

Il 15 aprile, innanzitutto, verranno rimossi Deliver Us the Moon (Console e PC), Gato Roboto (Console e PC) e Wargroove (Console e PC). Affrettatevi a portarli a termine oppure approfittare dello sconto esclusivo per gli abbonati Xbox Game Pass per acquistare le versioni complete a prezzo ridotto. Il 16 aprile verrà invece sfoltito il catalogo di EA Play, che ricordiamo essere compreso nel piano Ultimate, con la rimozione di alcuni vecchi titoli sportivi che probabilmente nessuno giocava più da tempo: stiamo parlando di Madden 15, Madden 16, Madden 17, Madden 18, Madden 25, NHL 18 e NHL 19, tutti per console. Ricapitolando:

Giochi rimossi da Xbox Game Pass ad aprile

15 aprile

Deliver Us the Moon (Console e PC)

Gato Roboto (Console e PC)

Wargroove (Console e PC)

16 aprile

Madden 15 (Console)

Madden 16 (Console)

Madden 17 (Console)

Madden 18 (Console)

Madden 25 (Console)

NHL 18 (Console)

NHL 19 (Console)

NE approfittiamo per segnalare che Microsoft ha anchecon l'aggiunta di Sea of Thieves, Gears 5, Dragon Quest XI: Echoes of an Elusive Age a ltri, e rinnovato la schermata di Game Pass su console con l'aggiunta della sezione "Gioca con gli amici".