Xbox Game Pass: ecco i giochi che abbandoneranno il catalogo alla fine di dicembre

Le vacanze di fine anno stanno per arrivare e, mentre i giocatori attendono l'annuncio degli ultimi titoli di dicembre su Xbox Game Pass, Microsoft ha confermato l'elenco delle produzioni che abbandoneranno molto presto il catalogo del noto servizio in abbonamento verde crociato Game Pass.

Dunque, come di consueto, alla fine del mese aumenterà il numero di giochi che verranno rimossi per tutti gli utenti abbonati, ma quali sono questi titoli? La comunicazione da parte di Microsoft è arrivata da poco, anticipando di fatto l'elenco completo della seconda ondata di titoli in arrivo per le ultime settimane del 2022.

Scarlet Nexus e non solo: i titoli in uscita sono diversi

Qui di seguito vi elenchiamo tutti i titoli che verranno rimossi entro la fine di dicembre 2022, in attesa che il nuovo anno possa portare su Xbox Game Pass produzioni dal calibro di Monster Hunter Rise, Starfield, Redfall e non solo:

Iron Harvest (disponibile su PC Game Pass)

Immortal Realms: Vampire Wars

Tropico 6 (presente su console e PC)

Scarlet Nexus (attualmente presente nella line-up di titoli per Xbox Game Pass su console e PC)

Secret Neighbor (disponibile su Xbox e PC)

Gorogoa (Xbox e PC)

Outer Wilds (presente su console e PC)

The pedestrian (attualmente facente parte dei titoli di Xbox Game Pass su Xbox e PC)

Embr (Xbox e PC)

La lista contiene al suo interno ben nove produzioni che verranno rimosse nell'arco delle prossime due settimane, tra le quali sono presenti titoli minori e non solo. A risaltare tra tutti vi è il nome di Scarlet Nexus, alla cui firma viene riportato il nome di Bandai Namco e che è approdato su tutte le piattaforme nel corso del 2021. Tuttavia, non possiamo non considerare anche altri lavori di minore portata - ma ugualmente validi - come Gorogoa, The pedestrian, Outer Wilds, ecc.

La notizia di queste rimozioni segue di un giorno quella sul possibile arrivo di un abbonamento a Game Pass contenente la pubblicità, il quale si prefigge l'obiettivo - ammettendo che i rumor emersi in rete nelle ultime ore siano veritieri - di rendere Xbox Game Pass accessibile a più utenti possibili. Tuttavia, almeno per adesso non vi sono informazioni ufficiali al riguardo, il che richiede di attendere l'arrivo del 2023 e vedere ciò che la divisione gaming di Microsoft ha in serbo per tutti i giocatori.