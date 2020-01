Xbox Game Pass: ecco i giochi che abbandoneranno il catalogo a gennaio 2020

Anche nel mese di gennaio 2020 la libreria di titoli gratuiti per tutti gli abbonati a Xbox Game Pass si arricchirà con nuovi giochi e ne lascerà andare via altri. In particolare verranno rimossi due diversi titoli entro la fine del mese corrente.

Ad abbandonare il servizio ad abbonamento mensile saranno Just Cause 3 e LEGO City Undercover, disponibili da circa un anno nel catalogo di Xbox Game Pass. Se siete quindi intenzionati a giocarci e magari avete attivato il vostro abbonamento solo di recente, vi consigliamo di procedere al download il prima possibile, così da poterci giocare anche quando spariranno dalla pagina dei giochi disponibili.

Nel frattempo vi ricordiamo che sono di recente stati aggiunti al catalogo anche Untitled Goose Game, il quinto e ultimo capitolo di Life is Strange 2, The Witcher 3: Wild Hunt e il primo Tom Clancy's The Division. Microsoft ha inoltre colto tutti alla sprovvista rendendo disponibile gratis da oggi Grand Theft Auto V per gli tutti abbonati a Xbox Game Pass.

Nel caso in cui ve li foste persi, inoltre, sono da poco stati annunciati i Games With Gold di gennaio 2020, tra i quali ci sono anche Styx Shards of Darkness e Batman The Telltale Series.