Xbox Game Pass: quali giochi abbandoneranno il servizio a metà novembre?

Contestualmente all'annuncio di Return to Monkey Island gratis su Xbox Game Pass a novembre, la casa di Redmond ha stilato l'elenco dei titoli destinati a lasciare il servizio in abbonamento a metà mese.

In ragione del costante aggiornamento delle esperienze da offrire ai propri utenti, Microsoft si accinge a rimuovere dal catalogo del Game Pass diversi titoli. I primi addii al servizio si consumeranno l'8 novembre con l'abbandono delle versioni PC, console e cloud di Football Manager 2022, ma per una 'buona ragione'. Dall'8 novembre, gli appassionati del gestionale calcistico di Sports Interactive potranno infatti scaricare 'gratuitamente' Football Manager 2023 su Xbox e PC Game Pass.

Eccovi la lista completa dei videogiochi in uscita dal servizio verdecrociato a metà novembre:

Art of Rally (Cloud, Xbox e PC)

Fae Tactics (Cloud, Xbox e PC)

Next Space Rebel (Cloud, Xbox e PC)

One Step from Eden (Cloud, Xbox e PC)

Supraland (Cloud, Xbox e PC)

Tutti i titoli appena elencati saranno accessibili su Game Pass fino alla sera di martedì 15 ottobre, un lasso di tempo più che sufficiente per recuperarli e, volendo, per acquistarli con lo sconto fisso del 20% che Microsoft applica a tutti i videogiochi presenti nel proprio servizio in abbonamento.