Xbox Game Pass: quali giochi abbandoneranno il catalogo a fine novembre?

Con l'atteso annuncio dei nuovi giochi gratis su Xbox Game Pass di novembre, dalle colonne del 'blog istituzionale' di Xbox Wire arriva anche l'elenco dei titoli che stanno per abbandonare il servizio in abbonamento di Microsoft, tanto su PC quanto su console verdecrociate e Xbox Cloud Gaming.

A fine novembre, tutti gli iscritti a Xbox e PC Game Pass non potranno più accedere 'gratuitamente' a diversi videogiochi. Tra i titoli che diranno presto addio all'abbonamento della casa di Redmond troviamo ad esempio Final Fantasy XIII-2, il sequel diretto dell'omonimo JRPG targato Square Enix.

Nell'elenco dei giochi che stanno per lasciare Xbox Game Pass c'è anche Mortal Shell, l'action ruolistico in salsa soulslike di Cold Symmetry che trae ispirazione da capolavori come Bloodborne e Dark Douls. Eccovi allora la lista completa dei videogiochi destinati ad abbandonare il catalogo del Game Pass entro pochi giorni:

Xbox Game Pass: giochi in uscita dal servizio a fine novembre 2022

Archvale (Cloud, Xbox e PC)

Deeeer Simulator (Cloud, Xbox e PC)

Final Fantasy XIII-2 (Xbox e PC)

Mind Scanners (Cloud, Xbox e PC)

Mortal Shell (Cloud, Xbox e PC)

Space Warlord Organ Trading Simulator (Cloud, Xbox e PC)

Undungeon (Cloud, Xbox e PC)

Warhammer 40,000 Battlesector (Cloud, Xbox e PC)

Il termine ultimo per poter fruire gratis questi titoli su Xbox e PC Game Pass è fissato per la sera di mercoledì 30 novembre: come da prassi per tutti i titoli del Game Pass, fino ad allora ciascuno dei videogiochi appena citati può essere acquistato dagli iscritti a Xbox Live Gold o al tier Ultimate del Game Pass con uno sconto fisso del 20%, da aggiungersi a eventuali riduzioni di prezzo delle promozioni lanciate da Microsoft e dai rispettivi editori.