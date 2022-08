Xbox Game Pass: giochi di agosto annunciati, tra Ghost Recon Wildlands e Two Point Campus

Come da tradizione per il primo martedì del mese, Microsoft ha annunciato i nuovi giochi Xbox Game Pass e PC Game Pass della prima metà di agosto 2022, una vasta selezione di titoli che accompagneranno i giocatori in questo caldissimo mese estivo.

Da segnalare il debutto di Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands su PC Game Pass come anticipato da un leak di questa mattina, la lista dei giochi include anche Two Point Campus e Turbo Golf Racing al day one.

Novità Xbox Game Pass agosto 2022

Ghost Recon Wildlands (Cloud, Console, PC) - disponibile oggi

Shenzhen I/O (PC) – 4 agosto

Turbo Golf Racing (Cloud, PC, Xbox Series X|S) – 4 agosto

Two Point Campus (Cloud, Console, PC) – PC) – 9 agosto

Cooking Simulator (Cloud, Console, PC) – 11 agosto

Expeditions Rome (PC) – 11 agosto

Offworld Trading Company (PC) – 11 agosto

Tra i giochi destinati ad abbandonare il catalogo Xbox Game Pass ad agosto troviamo invece Curse of the Dead Gods, Library Of Ruina, Boyfriend Dungeon, Train Sim World 2 e Starmancer, non più disponibili a partire dal 15 agosto 2022, avete dunque ancora pochi giorni per aggiungerli alla vostra libreria giochi. Cosa ne pensate della lineup Xbox Game Pass della prima metà del mese di agosto? Fatecelo sapere qui sotto nello spazio dedicato ai commenti.