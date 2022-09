Xbox Game Pass: tutti i nuovi giochi annunciati e le sorprese del Tokyo Game Show

C'era molta curiosità di vedere cosa avrebbe mostrato Microsoft nel corso dell'evento Xbox del Tokyo Game Show 2022, ed alla fine carne al fuoco e spunti interessanti non sono mancati. Dopo una veloce introduzione da parte di Phil Spencer, la trasmissione è entrata velocemente nel vito mantenendo un ritmo ben sostenuto.

Si è partiti con un trailer di Persona 5 Royal in arrivo su PC e Xbox (Xbox Game Pass compreso) il prossimo 21 ottobre, per poi passare ad un nuovo approfondimento su Wo Long Fallen Dynasty con focus anche sull'editor del personaggio. E' poi il turno di Exoprimal di Capcom con un trailer che alterna gameplay e sequenze narrative, per poi lasciare spazio ai Picchiaduro: Blazblue Cross Tag Battle e Guilty Gear Strive sbarcano sulle piattaforme Microsoft nella primavera del 2023, anch'essi subito al day one su Xbox Game Pass.

Skyrim Anniversary Edition arriva anche in Giappone, assieme all'edizione fisica di Fallout 76 The Pitt. Dopo un nuovo trailer di Naraka Bladepoint viene annunciato l'arrivo della serie Ni No Kuni su Xbox Game Pass: il primo episodio è disponibile già da ora, mentre il secondo farà il suo esordio nel corso del 2023. Sempre in data 15 settembre il Game Pass accoglie Danganronpa V3 Anniversary Edition, per poi lasciare spazio a Kiriko, nuovo personaggio per Overwatch 2. Ancora, anche Eiyuden Chronicle Hundred Heroes sbarcherà nel servizio in abbonamento Microsoft durante il 2023. La serie di Forza Horizon si prepara a celebrare il suo decimo anniversario il prossimo ottobre con eventi ancora tutti da scoprire per Forza Horizon 5, per poi lasciare spazio a Palworld, avventura dalle caratteristiche simili a Pokémon.

E dopo la conferma dell'arrivo nel 2023 di Fuga 2 Melodies of Steel, l'evento Xbox del TGS 2022 si chiude con due importanti novità per il Game Pass: a partire da adesso Assassin's Creed Odyssey entra a far parte del servizio, mentre il 20 settembre Deathloop esordisce finalmente su Xbox Series X/S, permettendo così a tutti gli abbonati di poter vivere l'intrigante avventura di Arkane Lyon dopo un anno di attesa.