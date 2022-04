Xbox Game Pass: quali sono i nuovi giochi di fine aprile?

La settimana prossima si concluderà il mese e con esso anche la seconda ondata di giochi di aprile per Xbox e PC Game Pass. Scopriamo assieme tutte le novità in arrivo nei prossimi giorni!

Xbox Game Pass | I nuovi giochi di fine aprile

Dal 26 aprile

Bugsnax (Cloud, Console e PC) - Day one su Xbox

Research and Destroy (Console e PC) - Day one

7 Days to Die (Cloud, Console e PC)

Dal 28 aprile

Unsouled (Console e PC) - Day one

Sono quattro i giochi in arrivo nel catalogo da qui alla fine di aprile, tre dei quali al loro debutto assoluto sulle piattaforme di casa Xbox. Si parte martedì 26 con Bugsnax, colorata avventura degli autori di Octodad lanciata originariamente nel del 2020 su PC e in esclusiva console su PS4 e PlayStation 5. Bugsnax festeggia il suo debutto su Xbox One e Series X|S con l'espansione gratuita The Isle of Bigsna, che aggiunge tre ore di contenuti aggiuntivi. Lo stesso giorno arriva in Game Pass immediatamente al day one Research and Destroy, uno sparatutto in terza persona con elementi tattici pensato per essere fruito in cooperativa online. L'ultimo arrivo della giornata è rappresentato da 7 Days to Die, un survival game post apocalittico che mescola elementi FPS, survival horror, tower defense e GDR. A chiudere il mese di aprile di Game Pass ci pensa un'altra novità assoluta, Unsouled, in arrivo giovedì 28. Trattasi di un action RPG in pixel art che richiede una padronanza dei controlli sopraffina e quindi indirizzato agli amanti delle sfide.

Tante belle novità, vero? Ci teniamo tuttavia ad avvisarvi che quattro giochi stanno per giungere alla fine della loro permanenza in Game Pass. Il 30 aprile verranno rimossi Cricket 19, Outlast 2, Streets of Rage 4 e Secret Neighbor: portateli a termine finché potete oppure acquistateli approfittando dello sconto del 20% esclusivo per gli abbonati.