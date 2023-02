Xbox Game Pass e giochi di aprile: un nuovo titolo arriva al Day One

Mentre gli abbonati al servizio Microsoft fanno i conti con i nuovi giochi di marzo per Xbox Game Pass, il team verdecrociato si porta avanti e pensa già al mese di aprile.

Alle produzioni che debutteranno al Day One all'interno del catalogo di Redmond, si aggiunge ora anche Homestead Arcana, una produzione indipendente dalle atmosfere fiabesche. In lavorazione presso gli studi di Serenity Forge, l'avventura fonde dinamiche da life simulator e RPG. Nel gioco, la protagonista dovrà infatti edificare da zero la propria tenuta, mentre indaga sui misteriosi effetti del Miasma.

Mentre la natura selvaggia viene progressivamente corrotta da una misteriosa insidia, Homestead Arcana sfida gli appassionati a padroneggiare sia la magia sia i segreti dell'attività agricola. Tra una missione e l'altra, sarà possibile portare alla propria dimora nuovi semi da piantare, per dare vita a prodotti da impiegare nella realizzazione di ricette e pozioni. Imparando a padroneggiare sempre nuovi incantesimi, la protagonista di Homestead Arcana potrà sventare il pericolo rappresentato dal Miasma, grazie anche all'aiuto del simpatico gatto Mirtillo.



Presentato con il trailer che trovate in apertura, Homestead Arcana arriverà ad aprile 2023 su PC, con esordio al Day One nel catalogo di Xbox Game Pass. A breve, gli abbonati al servizio potranno invece festeggiare il lancio di Atomic Heart.