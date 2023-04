Xbox Game Pass: tutti i giochi di aprile che sono stati mostrati all'ID@Xbox Showcase

Nel corso della serata si è tenuto il lungo ID@Xbox Showcase, una diretta streaming dedicata interamente alle produzioni degli studi indipendenti che stanno per approdare sulle console Microsoft. A tal proposito, scopriamo quali di questi giochi saranno disponibili sin da subito per gli abbonati a PC o Xbox Game Pass.

Ecco di seguito l'elenco dei giochi in arrivo nel catalogo del servizio ad aprile 2023:

Coffe Talk Episode 2: disponibile dal 20 aprile 2023 su PC e Xbox Game Pass

disponibile dal 20 aprile 2023 su PC e Xbox Game Pass Homestead Arcana: disponibile dal 21 aprile 2023 su PC e Xbox Game Pass

disponibile dal 21 aprile 2023 su PC e Xbox Game Pass Cassette Beasts: disponibile dal 26 aprile 2023 su Xbox Game Pass, solo su Series X|S

disponibile dal 26 aprile 2023 su Xbox Game Pass, solo su Series X|S The Last Case of Benedict Fox: disponibile dal 27 aprile 2023 su PC e Xbox Game Pass

Tutti gli altri prodotti in arrivo prossimamente non saranno quindi inclusi nella libreria del pass e andranno acquistati separatamente dai giocatori interessati. Non è invece da escludere che i giochi in arrivo entro l'anno possano entrare a far parte del catalogo, magari grazie ad un accordo tra le software house e Microsoft da qui al lancio.

Per chi si fosse perso l'evento, sulle nostre pagine è già possibile leggere il riassunto dell'ultimo ID@Xbox Showcase con tutti gli annunci della serata. Non dimenticate inoltre di dare un'occhiata al nostro speciale con i dettagli su quando escono e quanto pesano i nuovi giochi di aprile 2023 di Xbox Game Pass, tra i quali c'è anche Ghostwire Tokyo.