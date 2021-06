Xbox Game Pass: tutti i giochi in arrivo nel 2021 mostrati allo show E3 2021

Game Pass è divenuto il fulcro della strategia di Xbox, è un dato di fatto, e lo ha dimostrato ancora una volta lo showcase di Microsoft appena andato in onda all'E3 2021, durante il quale sono stati mostrati 30 giochi, 27 dei quali in arrivo anche in Xbox Game Pass, nella maggior parte dei casi al day-one.

Tra questi, 19 arriveranno nel catalogo nel corso del 2021: ecco quali!

Xbox Game Studios

Terze Parti

Yakuza Like a Dragon (13 giugno)

Dark Alliance (22 giugno)

The Ascent (29 luglio)

Hades (13 agosto)

Twelve Minutes (19 agosto)

Aragami 2 (17 settembre)

Sable (23 settembre)

Anacrusis (autunno 2021)

Scorn (autunno 2021)

Back 4 Blood (12 ottobre)

Shredders (dicembre)

Among Us (2021)

Hello Neighbor 2 (2021)

The Gunk (2021)

A questi giochi, ovviamente, andranno ad aggiungersi anche tutti quelli che verranno annunciati man mano con il passare dei mesi. Oggi, ad esempio, per celebrare l'E3 2021 sono arrivati pure 10 titoli Bethesda in Xbox Game Pass. Godetevi questa scorpacciata nel trailer in apertura di notizia!