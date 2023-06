Xbox Game Pass: quali sono i giochi in arrivo a luglio e agosto?

Ci avviciniamo a grandi passi al mese di luglio e per l'occasione pubblichiamo la lista dei nuovi giochi in arrivo su Xbox Game Pass nei due mesi più caldi dell'anno, ovvero luglio e agosto 2023.

L'elenco dei nuovi giochi per Xbox Game Pass è ancora provvisorio e sicuramente nuovi titoli si aggiungeranno al catalogo nelle prossime settimane, fino ad oggi troviamo un totale di sei giochi previsti per luglio e due ad agosto.

Giochi Xbox Game Pass luglio e agosto 2023

3 luglio Arcade Paradise Console, PC

5 luglio Sword and Fairy 7 Console, PC

14 luglio Exoprimal Xbox, PC

18 luglio Techtonica Console, PC,

20 luglio The Wandering Village Console, PC

31 luglio Venba Console, PC

18 agosto The Texas Chain Saw Massacre Console e PC

29 agosto Sea of Stars Console, PC

Tra i giochi più interessanti in arrivo troviamo sicuramente Exoprimal di Capcom, shooter a base di robottoni e dinosauri, un titolo da tenere d'occhio in questa calda estate 2023. Anche The Texas Chain Saw Massacre potrebbe riservare delle sorprese agli amanti dei giochi multiplayer appassionati del genere horror.

A luglio inoltre Microsoft aumenta il prezzo di Xbox Game Pass e Game Pass Ultimate mentre PC Game Pass non subirà aumenti di prezzo. Volete spendere meno? Ecco come pagare meno il Game Pass grazie ad alcune strategie che permettono di risparmiare sul costo mensile o annuale dell'abbonamento.