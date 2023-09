Xbox Game Pass: quanti giochi in autunno! Payday 3 e Party Animals a fine settembre

Nonostante ci abbia già regalato quel kolossal che risponde al nome di Starfield, il settembre di Xbox Game Pass ha ancora molto da dire. Da qui alla fine del mese sono attesi diverse novità al loro debutto assoluto sul mercato, le quali faranno da apripista ad un ottobre che si preannuncia altrettanto ricco. Ecco cosa vi aspetta nelle prossime settimane!

Party Animals Cloud e Console dal 20 settembre

Party Animals invita voi e i vostri amici a darvele di santa ragione in numerose modalità di gioco nei panni - o per meglio dire nelle pellicce, nelle piume e nelle squame - di un variegato cast di adorabili animali. Non fatevi ingannare dall'aspetto puccioso, in questo picchiaduro competitivo può sopravviverne solamente uno - sia online che in locale. Il cast comprende il dinosauro Underbite, il corgi Nemo, il gatto Macchiato, la tigre Tiagra, la lontra Otta, l'alce Morse, l'anatra Harry, il coccodrillo Coco e il coniglio Carrot, i quali all'occorrenza possono armarsi di armi di fortuna come sturalavandini, pentole e racchette, oltre a mazze da baseball, badili, balestra e chi più ne ha, più ne metta!

Payday 3 Cloud, PC e Xbox Series X dal 21 settembre

Chiamate a raccolta i vostri compari, è tempo di svaligiare banche con Payday 3, che dopo una moltitudine di peripezie burocratiche e finanziare ha finalmente trovato la via per la pubblicazione, finendo peraltro immediatamente in Game Pass. Scordatevi New York, in questo nuovo simulatore di rapine in prima persona siete chiamati ad operare a Washington D.C., una location nuova di zecca che porta con sé nuove sfide e opportunità di guadagno sotto forma di contanti, oro, gioielli e una moltitudine di altri oggetti di valore da strappare a caveau, casseforti e luoghi solo all'apparenza inespugnabili. La serie PayDay ha sempre valorizzato il legame tra i compagni di squadra e questo terzo capitolo non fa eccezione. Le rapine e le sparatorie richiedono pianificazione e coordinazione, dunque circondatevi di compagni fidati.

Cocoon per Console e PC dal 29 settembre

Jeppe Carlsen, il progettista principale del gameplay di Limbo e Inside, v'invita a giocare a Cocoon, un'avventura puzzle in cui ogni mondo esiste all'interno di una sfera che il protagonista può portare con sé ogni qualvolta lo ritiene necessario. In Cocoon potete passare da un mondo all'altro saltando di sfera in sfera, in modo da combinarli, manipolarli e riorganizzarli per risolvere una serie di intricati enigmi. In ognuno di questi mondi potete apprezzare biomi unici, dispositivi biomeccanici e i resti di un'antica civiltà aliena: occhio però, a sorvegliarli ci sono dei Guardiani pronti a fare di tutto pur di interrompere il vostro cammino.

Gotham Knights per Cloud, PC e Xbox Series X|S dal 3 ottobre

Sviluppato dagli stessi autori di Batman Arkham Origins, Gotham Knights è un gioco di ruolo d'azione con protagonisti i quattro membri della Bat-famiglia, ossia Batgirl, Nightwing, Cappuccio Rosso e Robin. A seguito della morte di Batman, i criminali hanno messo a ferro e fuoco l'open world Gotham City. Fortunatamente la metropoli può contare sui suoi quattro illustri allievi, ognuno dotato di abilità distintive che possono essere potenziate nel corso della campagna, che può essere affrontata sia in solitaria, sia in cooperativa assieme ad altri tre amici. Per maggiori informazioni potete fare riferimento alla nostra approfondita recensione di Gotham Knights.

The Lamplighter’s League per Cloud, PC e Xbox Series X|S dal 3 ottobre

I creatori della serie Shadowrun Returns e di Battletech vi offrono invece The Lamplighters League, un nuovo uno strategico a turni ambientato in una versione alternativa degli anni '30. Il vostro compito è quello di reclutare un squadra di furfanti disadattati con abilità uniche e personalità distintive per dare la caccia ai membri del culto tirannico The Banished Court tra infiltrazioni in tempo reale, combattimenti tattici a turni e una storia di avventure e intrighi animata dai personaggi. Ogni furfante ha il proprio stile in battaglia e mosse uniche che possono ribaltare le sorti del combattimento, mentre le arene offrono molteplici spunti strategici in grado di dipanarsi solamente agli occhi dei più attenti,

Nel caso ve lo foste perso...

Ci teniamo a ricordarvi che all'inizio di questa settimana si è unito a Game Pass anche Lies of P, soulslike liberamente ispirato al Pinocchio di Collodi che ci ha oltremodo stupiti con la sua estetica alla Bloodborne e al suo gameplay distintivo. Ne abbiamo parlato in maniera approfondita nella nostra recensione di Lies of P.

Tenete inoltre presente che nei giorni scorsi l'app di Xbox Game Pass si è aggiornata per fare i nomi di 8 videogiochi destinati a lasciare il catalogo a fine mese. Il 30 settembre rappresenterà l'ultimo giorno utile per giocare a Beacon Pines (Cloud, Console e PC), Despot's Game (Cloud, Console e PC), Moonscars (Cloud, Console e PC), Outriders (Cloud, Console e PC), Prodeus (Cloud, Console e PC), Weird West (Cloud, Console e PC), Shenzen I/O (PC) e Last Call BBS (PC). Alla luce di ciò, vi consigliamo di affrettarvi a portare a termine i giochi che avete già cominciato oppure di approfittare dello sconto del 20% riservato agli abbonati per acquistare quelli che vi interessano maggiormente.