Xbox Game Pass e nuovi giochi: avvistato Far Cry 6! Presto in arrivo?

Dopo l'ingresso di As Dusk Falls e Watch Dogs 2 nel catalogo Xbox Game Pass, Microsoft potrebbe star preparando l'arrivo nel servizio di uno dei più recenti titoli Ubisoft.

A lasciarlo intendere è un interessante avvistamento realizzato dalla community. Come potete verificare dallo screenshot disponibile in calce, sembra infatti che lo store Xbox brasiliano abbia anticipato un'informazione ancora non ufficiale. In un banner pubblicitario dedicato all'abbonamento Xbox Game Pass Ultimate, trova infatti spazio la key art di Far Cry 6, che al momento non è tuttavia parte del catalogo del servizio. Accanto al titolo Ubisoft, troviamo Naraka: Bladepoint, Assassin's Creed: Origins e Sniper Elite 5, con questi ultimi già parte dell'offerta Xbox Game Pass.



Inevitabile dunque pensare ad un possibile ingresso di Far Cry 6 nel servizio Microsoft nel corso del prossimo futuro. Di recente, del resto, Ubisoft ha compiuto passi decisi in direzione di Xbox Game Pass e PlayStation Plus, proponendo agli abbonati ai due servizi un'ampia selezione di propri titoli. Con la pubblicazione del terzo DLC di Far Cry 6 - dedicato a Joseph Seed di Far Cry 5 - risalente al febbraio di quest'anno, i tempi potrebbero effettivamente essere ormai maturi per l'arrivo del gioco su Xbox Game Pass. Per saperne di più, non resta che attendere!