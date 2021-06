Xbox Game Pass: altri giochi Bethesda in arrivo? Nuovo leak dall'E3 2021

Mancano due giorni all'Xbox & Bethesda Games Showcase, ma sono già cominciati i leak. In queste ore sta circolando in rete un'immagine sospetta che sembra anticipare l'arrivo di nuovi giochi all'interno del catalogo di Xbox Game Pass.

Non siamo in grado di verificare l'origine dell'immagine, che è stata condivisa anche da una fonte autorevole come Tom Warren di The Verge, ma il suo contenuto è senza dubbio interessante: come potete vedere in calce a questa notizia, sembra anticipare l'arrivo di altri tre giochi Bethesda all'interno del catalogo di Xbox Game Pass, ossia DOOM (2016), The Evil Within e Fallout 3 - tutti effettivamente assenti nel momento in cui vi scriviamo. Lo sparatutto di id Software ha in realtà già trascorso un periodo nel servizio, dal quale è stato tuttavia rimosso a maggio 2020.

Manca l'ufficialità di Microsoft, ma l'informazione ci sembra plausibile. Dopo l'acquisizione dello scorso marzo sono arrivati tanti giochi Bethesda in Xbox Game Pass, e quei tre sopra menzionati mancano ancora all'appello. Ironicamente, sono attualmente disponibili tutti i loro successori - DOOM Eternal, The Evil Within e Fallout 76. Avremo la certezza assoluta solamente domenica 13 giugno durante l'Xbox & Bethesda Games Showcase, che si svolgerà a partire dalle ore 19:00. Unitevi al canale Twitch di Everyeye per seguirlo assieme alla nostra redazione!