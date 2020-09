Xbox Game Pass e i giochi Bethesda: Dishonored 2 non è più citato tra i titoli in uscita

Come giustamente segnalato da diversi utenti sui social e sui principali forum videoludici, Dishonored 2 non è più citato nella lista dei titoli in uscita a fine settembre dal catalogo di Xbox Game Pass: che sia un effetto del matrimonio di Microsoft con Zenimax e Bethesda?

All'annuncio della nuova tornata di giochi gratis di settembre su Xbox Game Pass, la casa di Redmond inserì infatti Dishonored 2 nell'elenco dei titoli destinati ad abbandonare il servizio entro la fine di questo mese.

Come possiamo constatare accedendo all'applicazione ufficiale del Game Pass su sistemi mobile o PC Windows 10, la lista dei titoli "Presto non più Disponibili" non presenta più il kolossal action stealth degli studi Arkane. Anche la pagina dell'edizione standard di Dishonored 2 su Microsoft Store non segnala più l'imminente uscita del titolo dal catalogo di Xbox Game Pass su PC e Xbox One.

I motivi di questa modifica non sono stati ancora illustrati da Microsoft o dagli sviluppatori francesi, anche se possiamo farli facilmente ricondurre alla notizia dell'ingresso di Arkane nella famiglia degli Xbox Game Studios dopo l'acquisizione di ZeniMax Media e Bethesda da parte del colosso tecnologico americano alla spaventosa cifra di 7,5 miliardi di dollari. Sia Bethesda che la casa di Redmond, d'altro canto, hanno già confermato l'intenzione di portare DOOM Eternal gratis su Xbox Game Pass dall'1 ottobre su Xbox One ed entro la fine dell'anno su PC Windows 10.