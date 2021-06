Xbox Game Pass, quanti giochi ci sono nel catalogo per console, PC e cloud?

Il catalogo di Xbox Game Pass, servizio divenuto la pietra angolare dell'intera strategia gaming di Redmond, continua ad espandersi settimana dopo settimana, talmente velocemente che è diventato piuttosto impegnativo tenere traccia di tutti i giochi in arrivo e, di tanto in tanto, di quelli in partenza.

Per fortuna arriva in nostro soccorso Game Pass Counter, un utilissimo sito che tiene traccia di tutti i movimenti del catalogo tenendoci costantemente informati sul quantitativo di titoli disponibili. Scopriamo così che, ad oggi 27 giugno, in Xbox Game Pass ci sono 426 giochi unici, numero che sale a 959 se prendiamo in considerazione le singole versioni (ad esempio DOOM Eternal per PC e DOOM Eternal per Xbox). A questi andranno ad aggiungersi altri 71 giochi unici già confermati, a partire da quelli della seconda metà di giugno fino ad arrivare a tutte le novità del 2021 e oltre presentate all'E3 2021. È giusto segnalare che presto dovremo anche sottrarne 11: 8 giochi lasceranno Xbox Game Pass il 30 giugno, mentre EA Sports UFC 1&2 seguirà la stessa sorte il 14 luglio, seguiti il 20 agosto da Madden NFL 19.

I giochi possono essere organizzati in tanti altri modi: ad esempio, gli utenti console possono accedere a 371 titoli, mentre quelli PC a 323 e quelli cloud a 265. Di questi ultimi, 65 supportano i controlli touch. EA Play contribuisce al totale con 94 giochi, mentre quelli ottimizzati per Xbox Series X|S sono 51. I prodotti con il supporto a FPS Boost fino a 120Hz sono 25, mentre l'FPS Boost a 60 Hz è previsto da 23 giochi. Il conteggio è in continuo divenire, pertanto vi consigliamo di tenere d'occhio Game Pass Counter.