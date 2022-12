Xbox Game Pass: quali sono i giochi già confermati per febbraio 2023?

Il 2022 non è ancora finito e non sono neppure stati confermati i giochi di gennaio, ma la fame di giochi di noi abbonati a Xbox Game Pass è incontenibile e il 2023 appare incredibilmente promettente. Lo sapete che c'è già un gioco previsto nel corso del mese di febbraio?

Game Pass | I giochi già confermati per febbraio 2023

Atomic Heart (21 febbraio 2023)

Per il momento c'è un solo gioco confermato per il secondo mese dell'anno venturo. Si tratta di Atomic Heart per Xbox One, Xbox Series X|S e PC, il cui lancio sul mercato e Game Pass è fissato per il 21 febbraio 2023. Sviluppato da Mundfish, azienda russa fondata nel 2017 con sede a Cipro, si tratta di un GDR d’azione closed-world ambientato in una versione parallela dell’Unione Sovietica degli anni '50. La storia che vede per protagonista l'Agente P-3, il cui compito è quello di scoprire cosa si cela dietro il sogno utopistico di questa società alternativa, nella quale i robot progettati per aiutare gli esseri umani si sono ribellati ai loro creatori e degli esperimenti segreti hanno portato alla nascita di nuove e terribili specie mutanti.

La lista dei giochi in arrivo in Xbox e PC Game Pass a febbraio si allungherà senz'altro nelle prossime settimane, nell'attesa possiamo guardare con entusiasmo all'imminente mese di gennaio, che si preannuncia molto ricco. Ecco i giochi già confermati per il primo mese del nuovo anno:

Game Pass | I giochi già confermati per gennaio 2023

Persona 3 Portable (19 gennaio)

Persona 4 Golden (19 gennaio)

Monster Hunter: Rise (20 gennaio)

Age of Empires II: Definitive Edition per Xbox (31 gennaio)

Inkulinati in Game Preview (31 gennaio)

A questi va ad aggiungersi Roboquest, che dovrebbe uscire dalla fase Game Preview nel corso del mese. L'annuncio della line-up completa dei giochi Game Pass di gennaio 2023 è atteso intorno alle ore 15:00 di martedì prossimo, 3 gennaio 2023.