Xbox Game Pass: Microsoft continuerà a proporre giochi gratis dal day one, per un analista

Intervenuto ai microfoni di Inverse, il direttore di Ampere Analysis Piers Harding-Rolls ha discusso della strategia portata avanti da Microsoft per invogliare gli utenti ad abbonarsi a Xbox Game Pass portando nel proprio servizio titoli day one ad alto budget come Outriders, MLB The Show 21 e Destiny 2 Oltre la Luce.

Secondo il direttore della società di analisi specializzata in ricerche di mercato legate all'industria dell'intrattenimento, quella di Microsoft è una "strategia vincente sotto diversi punti di vista, con benefici che coinvolgono anche gli sviluppatori dei singoli titoli portati su Game Pass. Per alcune tipologie di giochi, l'approdo day one su Xbox Game Pass è una strategia che non comporta rischi perché garantisce l'accesso immediato a un pubblico di 18 milioni di abbonati. Gli sviluppatori possono anche monetizzare attraverso le microtransazioni e guadagnare in un secondo momento con la vendita del loro gioco, dato che viene concessa loro l'opportunità di rimuovere il loro titolo dal catalogo del Game Pass".

Piers Harding-Rolls prosegue poi nel suo discorso affermando come "per quei giochi che si basano su nuove IP, l'opzione offerta dal Game Pass è quantomai valida. Anche Microsoft, dal suo punto di vista, ha tutte le ragioni per pagare anche somme considerevoli per assicurarsi questi giochi al momento del lancio. Microsoft non ha bisogno di pensare alla redditività a breve termine e per questo può permettersi di proseguire il suo percorso aggressivo di acquisizione di contenuti per Xbox Game Pass. Sotto il profilo strettamente competitivo, la strategia di Microsoft è davvero solida e contribuisce allo slancio di popolarità del Game Pass".

E voi, cosa ne pensate delle riflessioni dell'analista? Ritenete che Microsoft continuerà a proporre giochi day one su Xbox Game Pass come MLB The Show 21 oppure credete che questa strategia è destinata a concludersi o ad essere ridimensionata? Fatecelo sapere con un commento.