Xbox Game Pass: quali sono i giochi più desiderati? Vin Diesel batte Senua!

Il 2024 di Xbox Game Pass sarà pieno di giochi, dai titoli Activision ai tripla A di terze parti passando per le esperienze interattive della scena indie. Partendo dall'analisi dei dati Google Trends, il content creator Baiisun ha stilato la Top 10 aggiornata ad aprile 2024 dei videogiochi più attesi su Game Pass.

Il metodo di analisi utilizzato dall'autore di questa classifica si basa appunto sui dati di Google Trends, lo strumento di Big G che consente di conoscere la 'popolarità' di determinate parole o frasi sui motori di ricerca e di tracciarne l'andamento internazionale e nei singoli Paesi.

Stando alle rilevazioni effettuate, in cima all'elenco dei videogiochi destinati ad approdare su Game Pass più cercati su Google troviamo STALKER 2, ARK 2 con protagonista Vin Diesel e Hollow Knight Silksong, con titoli come The Elder Scrolls 6, Manor Lords e Senua's Saga Hellblade 2 a seguire.

STALKER 2 ARK 2 Hollow Knight Silksong The Elder Scrolls 6 Manor Lords Senua's Saga Hellblade 2 Avowed Frostpunk 2 Fallout 5 Indiana Jones e l'Antico Cerchio

Delle esperienze interattive apena citate, una è destinata a rimpolpare il catalogo del Game Pass proprio in questi giorni: ci riferiamo al gestionale medievale Manor Lords, il gioco più desiderato di Steam che sarà disponibile in Early Access/Game Preview dal prossimo 26 aprile su PC.

Ad ogni modo, con il sempre più imminente Xbox Showcase di giugno e la proverbiale infornata di World Premiere tra videogiochi esclusivi e third party in arrivo su Game Pass nei prossimi mesi, la classifica dei videogiochi più attesi dagli iscritti al servizio in abbonamento targato Microsoft è destinata ad essere stravolta per fare spazio alle sorprese dell'evento estivo.

