Xbox Game Pass: i nuovi giochi di dicembre, da High on Life a LEGO Star Wars

Contrariamente alle nostre aspettative, Microsoft ha scelto di non attendere il primo martedì del mese e di svelare immediatamente tutti i giochi in arrivo in Xbox e PC Game Pass nel corso della prima parte di dicembre. Tra giochi già noti e gradite sorprese, andiamo alla scoperta della nuova line-up preparata dalla casa di Redmond.

The Walking Dead The Final Season (PC, Xbox e Cloud) - 1 dicembre

The Walking Dead The Final Season rappresenta la stagione finale della serie di Telltale Games dedicata a Clementine, che adesso risulta essere presente nella sua interezza nel catalogo di Game Pass. L'abbiamo conosciuta come un'indifesa bambina nella prima stagione e adesso la ritroviamo come una ragazza forte e decisa capace di sopravvivere in un mondo ostile e pericoloso. È possibile importare i salvataggi delle precedenti stagioni per osservare gli effetti delle scelte compiute in precedenza.

Eastward (PC, Xbox e Cloud) - 1 dicembre

Sviluppato dal team indipendente cinese Pixpil, Eastward è un gioco d'avventura in due dimensioni con visuale dall'alto ambientato in una società sull'orlo del collasso. La speranza risiede in John, un minatore sotterraneo, e Sam, una misteriosa ragazza. Il primo è capace di usare armi potenti come lanciafiamme e spara-ingranaggi, mentre la seconda può scatenare attacchi cinetici. Durante il loro cammino consoceranno un variopinto cast di personaggi e creeranno i piatti genuini della cucina eastwardiana. Vi abbiamo incuriosito? Ecco la recensione di Eastward.

Totally Reliable Delivery Service (PC) - 1 dicembre

Totally Reliable Delivery Service è un folle e colorato sandbox nel quale siete chiamati a fare delle consegne in sessioni di gioco che, grazie al supporto al multiplayer locale e online, possono ospitare fino a 4 partecipanti in contemporanea. Si tratta di un gioco divertente e spensierato ambientato in un mondo pieno zeppo di giocattoli, veicoli e macchinari d'ogni sorta, animato da una fisica ragdoll che genera un caos controllato e soprattutto tante, tante risate.

LEGO Star Wars La Saga degli Skywalker (PC, Xbox e Cloud) - 6 dicembre

La Saga degli Skywalker è il gioco di LEGO Star Wars definitivo. Con più di 300 personaggi giocabili, centinaia di veicoli e ventitré pianeti da esplorare, permette di rivivere tutti e nove i film della saga degli Skywalker. Le trilogie possono essere esplorate dell'ordine che si preferisce (in barba a George Lucas!). Un nuovo sistema di combo permette di creare attacchi devastanti con le spade laser (qualcuno ha avuto l'ardire di paragonarlo a Devil May Cry V), mentre le nuove meccaniche dei blaster permettono di mirare con precisione. Come in ogni gioco LEGO che si rispetti, anche qui potete aspettarvi tonnellate di segreti e tante risate.

Hello Neighbor 2 (PC, Xbox e Cloud) - 6 dicembre Day one

Creato sull'onda del successo del primo capitolo, Hello Neighbor 2 è uno stealth horror in cui vi viene chiesto di rovistare tra i segreti dei vostri raccapriccianti vicini. Purtroppo, sono governati da un'intelligenza artificiale molto avanzata, dunque non sarà affatto semplice superarli in astuzia e riuscire a sgattaiolare inosservati. Fare luce sul mistero che si cela a Raven Brooks non sarà affatto semplice.

Chained Echoes (PC, Xbox e Cloud) - 8 dicembre Day one

Chained Echoes è un gioco di ruolo in stile 16 bit ambientato in un mondo fantasy in cui i draghi sono comuni quanto le tute mech. La trama narra di un gruppo di eroi in viaggio nel vasto continente di Valandis per porre fine alla guerra tra i suoi tre regni. Matthias Linda, che ha voluto omaggiare l'epoca d'oro degli RPG, ha promesso una campagna per giocatore singolo di ben 30-40 ore.

Metal Hellsinger (Xbox One) - 8 dicembre

Già disponibile da qualche mese nelle versioni Xbox Series X|S e PC, Metal Hellsinger è un FPS ritmico in cui bisogna imbracciare un'ampia gamma di micidiali armi da fuoco per colpire i demoni a tempo di musica metal. Così facendo, aumenterete il punteggio e farete schizzare alle stelle il moltiplicatore dei danni. Ogni brano è stato composto appositamente per il gioco, con parti cantate da icone del genere come Serj Tankian (System of a Down), Matt Heafy (Trivium), Mikael Stanne (Dark Tranquillity), Randy Blythe (Lamb of God), Alissa White-Gluz (Arch Enemy) e Tatiana Shmailyuk (Jinjer). Per saperne di più, ecco la recensione di Metal Hellsinger.

High on Life (PC, Xbox e Cloud) - 13 dicembre Day one

Da Justin Roland, la mente che ha partorito Rick & Morty, arriva High on Life, uno sparatutto in prima persona che vi spedisce in giro per l'universo per sconfiggere un cartello alieno che intende utilizzare il genere umano come droga. In compagnia di strambe pistole parlanti, viaggerete in un'ampia varietà di mondi dinamici e mutevoli per stanare il malvagio Garmantuous e la sua banda di scagnozzi.

Potion Craft (PC e Xbox) - 13 dicembre

Potion Craft è un simulatore di alchimia in cui potete interagire fisicamente con strumenti e ingredienti per preparare pozioni. Il gioco di Niceplauy Games vi offre il pieno controllo della bottega, permettendovi di inventare nuove ricette, attirare i clienti e sperimentare a vostro piacimento. Diventerete talmente influenti che un giorno dovrete persino decidere il destino dell'intera città.

Hot Wheels Unleashed GOTY Edition (PC, Xbox e Cloud) - 15 dicembre

Sviluppato dagli italiani di Milestone, Hot Wheels Unleashed è un sincero e fedele omaggio alle macchinine della Mattel, oggetti del desiderio e compagne di giochi di più di una generazione di bambini. Con un gameplay fieramente arcade e la cura maniacale nella riproduzione dei modellini, sa divertire sia gli appassionati dei giochi di corse, sia gli amanti del marchio Hot Wheels. La GOTY Edition include anche i tre Pass e i pacchetti aggiuntivi pubblicati durante il supporto post-lancio, con tante macchinine e contenuti aggiuntivi per l'approfondito editor dei tracciati.

Aggiornamento post-pubblicazione: l'arrivo di Hot Wheels Unleashed è stato posticipato a data da destinarsi. Restiamo in attesa di notizie da Microsoft e Milestone.

Rainbow Billy The Curse of the Leviathan (PC, Xbox e Cloud) - 15 dicembre

Rainbow Billy The Curse of the Leviathan è un coloratissimo adventure/puzzle/platform in 2.5D basato sulla cattura di creature. Si tratta di un'esperienza accessibile per tutta la famiglia, che nel corso di circa 30 ore di gameplay invita a compiere un percorso per l'accettazione di sé stessi e del mondo circostante, in costante cambiamento. Sono oltre 60 le creature che possono essere collezionate, ognuna di esse con i loro problemi personali da risolvere in maniera rigorosamente non violenta.

I giochi che verranno rimossi dal catalogo il 15 dicembre

Tante aggiunte, ma anche molti addii. Il 15 dicembre verranno rimossi dal catalogo Game Pass i seguenti giochi: Aliens Fireteam Elite (Cloud, Xbox e PC), Breathedge (Cloud, Cloud, Xbox e PC), Dragon Quest XI: Echoes of an Elusive Age (Cloud, Cloud, Xbox e PC), Firewatch (Cloud, Cloud, Xbox e PC), Lake (Cloud, Cloud, Xbox e PC), One Piece Pirate Warriors 4 (Cloud, Cloud, Xbox e PC), Neoverse (Cloud e Xbox), Race with Ryan (Cloud, Xbox e PC), Record of Lodoss War Deedlit in Wonder Labyrinth (Cloud, Xbox e PC), Rory McIlroy PGA Tour (Xbox via EA Play) e Transformers: Battlegrounds (Cloud, Cloud, Xbox e PC). Finiteli prima che sia troppo tardi!