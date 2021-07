Xbox Game Pass: i nuovi giochi disponibili da oggi 15 luglio

Con l'aggiunta di altri tre giochi al catalogo di Xbox Game Pass, oggi si conclude la prima ondata di luglio, che nei giorni scorsi ci aveva già offerto titoli come Tropico 6 (Cloud, Xbox e PC), UFC 4 (Xbox via EA Play per Ultimate) e Dragon Quest Builders 2 (Cloud).

Xbox Game Pass | I nuovi giochi del 15 luglio

Bloodroots (Cloud, Xbox e PC)

Farming Simulator 19 (Cloud, Xbox e PC)

The Medium (Cloud)

Bloodroots un frenetico gioco d'azione con visuale dall'alto nel quale, nei panni di un fuorilegge pluriomicida, dovrete farvi strada in vari scenari del Nord America, che appare come il più bizzarro e strampalato dei Far West. Farming Simulator 19 vi offre invece l'opportunità di diventare degli agricoltori di fama internazionale creando una grande fattoria in America o in Europa, due ambienti pieni di attività agricole, raccolti da mietere e animali da accudire. The Medium è invece un gioco horror sovrannaturale sviluppato da Bloober Team, che si contraddistingue per la presenza della Modalità Duale, che consente di esplorare due dimensioni in simultanea.

Tutti e tre i giochi verranno messi a disposizione sulle rispettive piattaforme nel corso della giornata odierna. Ne approfittiamo per darvi anche una notizia meno piacevole: oggi 15 luglio verranno rimossi tre giochi da Xbox Game Pass, ossia Endless Space 2 (PC), Downwell (PC) e CrossCode (Cloud, Xbox e PC). Se lo volete, potete approfittare dello sconto del 20% riservato agli abbonati per acquistarli e aggiungerli alla vostra raccolta in maniera permanente.