Xbox Game Pass: sono 4 i nuovi giochi disponibili da oggi (2 sono novità assolute)

L'ultima ondata di giochi di luglio per Xbox Game Pass si conclude con il botto: a partire da oggi sono disponibili altri quattro titoli nel catalogo, due dei quali rappresentano delle novità assolute.

Sia The Ascent che Omno arrivano in Xbox Game Pass per console, PC e cloud immediatamente al day-one: il primo è un GDR d'azione individuale e cooperativo con visuale dall'alto ambientato in un mondo cyberpunk, mentre il secondo è un'avventura single player in terza persona che accompagna i giocatori in un viaggio di scoperta in un mondo antico pieno di enigmi e segreti. A completare la selezione odierna ci sono Lethal League Blaze (console, PC e cloud), un gioco multiplayer con personaggi unici nel quale l'obiettivo è quello di colpire gli avversari con la palla antigravità, e Project Wingman (PC), un simulatore di volo single-player che catapulta gli utenti a bordo dei jet da combattimento più avanzati del mondo. Ricapitolando:

Xbox Game Pass | I nuovi giochi del 29 luglio

The Ascent (Cloud, Xbox e PC) - Day One

Omno (Cloud, Xbox e PC) - Day One

Lethal League Blaze (su Cloud, Xbox e PC)

Project Wingman (PC)

I quattro nuovi giochi arrivano a due giorni di distanza da un'altra novità assoluta, quel Microsoft Flight Simulator per Xbox Series X|S aggiunto il 27 luglio. Già che ci siamo, vi ricordiamo che il 31 luglio abbandonano la selezione It Lurks Below (Console e PC), The Touryst (cloud, console e PC) e UnderMine (cloud, console e PC)