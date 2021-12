Xbox Game Pass: quali giochi escono nel 2022?

Il catalogo di Xbox Game Pass non smette mai di espandersi: dall'inizio di questo mese ha già dato il benvenuto a 10 nuovi giochi, e non è ancora finita! La prossima settimana arriveranno Among Us e Aliens: Fireteam Elite, senza contare i titoli della seconda metà del mese non ancora annunciati.

Il 2022 di Xbox Game Pass si preannuncia altrettanto ricco. Microsoft non ha ancora delineato la scaletta completa del prossimo anno (le line-up vengono comunicate ogni due settimane circa), ma grazie aglio annunci effettuati in questi mesi possiamo già stilare una lista di giochi già confermati per il 2022, tra cui spicca Sniper Elite 5, fresco di annuncio, e le esclusive Redfall di Arkane Studios e l'attesissimo Starfield di Bethesda. Ecco a voi!

Xbox Game Pass | Giochi già confermati in arrivo nel 2022

Total War: Warhammer III (febbraio 2022)

Shredders – (febbraio 2022)

Pathfinder: Wrath of the Righteous (1 marzo 2022)

S.T.A.L.K.E.R 2 (28 aprile 2022)

Redfall (estate 2022)

Scorn (ottobre 2022)

Starfield (11 novembre 2022)

Sniper Elite 5 (2022)

Nobody Saves the World (2022)

Party Animals (2022)

Replaced (2022)

A Plague Tale: Requiem (2022)

Somerville (2022)

Slime Rancher 2 (2022)

Midnight Flight Express (2022)

Eiyuden Chronicles: Rising (2022)

Warhammer 40,000: Darktide (2022)

Trek to Yomi (2022)

A questi vanno ad aggiungersi anche una valanga di giochi già confermati ma non ancora dotati di una finestra di lancio precisa.

Xbox Game Pass | Giochi già confermati privi di una finestra di lancio:

Cassette Beasts

Pupperazzi

A Memoir Blue

Telling Lies

Gorogoa

Deathloop

Ghostwire Tokyo

Indiana Jones

Hello Neighbor 2

Little Witch in the Woods

Way to the Woods

The Elder Scrolls VI

Senua’s Saga: Hellblade II

Avowed

State of Decay 3

Fable

Everwild

Forza Motorsport

Perfect Dark

Atomic Heart

Contraband

The Outer Worlds 2

Pigeon Simulator

Già che ci siamo, segnaliamo che in occasione di Natale è tornata l'offerta di Microsoft con il primo mese di Xbox Game Pass Ultimate 1 un euro e i primi tre mesi di PC Game Pass aa un euro. A proposito, lo sapete che su PC il servizio ha cambiato nome e adesso si chiama PC Game Pass?