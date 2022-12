Xbox Game Pass: quali giochi escono nel 2023? Da Starfield a Monster Hunter Rise

Sono tanti i nuovi giochi in uscita su Xbox Game Pass a gennaio 2023 tra cui Persona 4 Golden, Persona 3 Portable, Monster Hunter Rise e Age of Empires 2 Definitive Edition. Tanta roba, vero? E la lista dei giochi confermati per il 2023 è ancora più lunga...

Tra i giochi che usciranno nel 2023 segnaliamo Starfield, Redfall, Minecraft Legends, Age of Empires 4, Persona 3 Portable, Persona 4 Golden, Wo Long Fallen Dynasty e ARK 2.

Xbox Game Pass nuovi giochi 2023

Starfield

Redfall

Minecraft Legends

Age of Empires 2 Definitive Edition

Forza Motorsport

Ghostwire Tokyo (non ancora ufficiale)

Ara History Untold

Age of Empires 4

Persona 3 Portable

Spirittea

Person 4 Golden

The Last Case of Benedict Fox

S.T.A.L.K.E.R. 2 (uscita nel 2023 non confermata)

Ereban Shadow Legacy

Eiyuden Chronicle Hundred Heroes

Lies of P

Planet of Lana

Amnesia The Bunker

Atomic Heart

The Texas Chain Saw Massacre

Valheim

Hollow Knight Silksong

Monster Hunter Rise

Cocoon

Flintlock The Siege of Dawn

Wo Long Fallen Dynasty

Ravenlock

ARK 2

Replaced

Party Animals

Guilty Gear Strive

Blazblue Crooss Tag Battle Special Edition

Dungeons 4

Turnip Boy robs a bank

Railway Empire 2

Flock

Thirsty Suitors

Bounty Star

Routine

Lightyear Frontier

Tra gli altri citiamo anche Lightyear Frontier, Flock, Party Animals, Hollow Knight Silksong, Atomic Heart, Planet of Lana, Lies of P (l'atteso Soulslike ambientato nel mondo di Pinocchio), Guilty Gear Strive e Amnesia The Bunker ma questo elenco è destinato ad arricchirsi ulteriormente nei prossimi mesi.