Xbox Game Pass: che giochi escono nel 2024? Da Hellblade 2 a Avowed

Il 2023 è stato sicuramente un anno interessante per gli abbonati Xbox Game Pass, grazie all'arrivo di giochi come Starfield e Forza Motorsport, solamente per citare le grandi esclusive Microsoft. E per il 2024 invece, cosa bolle in pentola?

Tra i giochi in arrivo su Game Pass nel 2024 troviamo S.T.A.L.K.E.R. 2 Heart of Chornobyl, Avowed di Obsidian, Senua's Saga Hellblade 2 e ancora ARK 2, Microsoft Flight Simulator 2024 e Towerbone. Ecco la lista aggiornata a novembre 2023, destinata ad ampliarsi ancora nei prossimi mesi.



Non dobbiamo dimenticare infatti che i giochi Activision Blizzard arriveranno sul Game Pass a partire dal 2024, possiamo quindi aspettarci dei titoli della serie Call of Duty e magari di Diablo 4? Lo scopriremo nei prossimi mesi.

Giochi Xbox Game Pass 2024

Still Wakes the Deep

Harold Halibut Cloud

Another Crab’s Treasure

Little Kitty, Big City

S.T.A.L.K.E.R. 2 Heart of Chornobyl

33 Immortals

Age of Mythology Retold

Ara History Untold

ARK 2

Avowed

Bounty Star

Cities Skylines 2

Commandos Origin

Dead Static Drive

Dungeons of Hinterberg

Flintlock The Siege of Dawn

Ghost Bike

Go Mecha Ball

Hollow Knight Silksong (uscita 2024 da confermare)

Lightyear Frontier

Magical Delicacy

Microsoft Flight Simulator 2024

Pigeon Simulator

Replaced

Senua's Saga Hellblade 2

Towerborne

Way To The Woods

Bushiden

Flock

Marauders

Routine

She Dreams Elsewhere

Persona 3 Reload 2 febbraio 2024

Eiyuden Chronicle Hundred Heroes 24 aprile 2024

Manor Lords 26 aprile, 2024 PC

Ricordatevi che per il Black Friday trovate Xbox Game Pass a 1 euro per 14 giorni , una buona occasione per iscriversi ad un prezzo contenuto e provare con mano i vantaggi di Game Pass su Xbox, Cloud e PC.