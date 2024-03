Xbox Game Pass, quali giochi escono ad aprile 2024? Sono già 5 i titoli confermati

La prima ondata di giochi per Game Pass di marzo 2024 non si è ancora esaurita, avendo in serbo ancora Lightyear Frontier e MLB The Show 24, inoltre prima che il terzo mese dell'anno ci lasci possiamo aspettarci almeno un'altra infornata. Ciononostante, ci sono già cinque giochi confermati per il mese di aprile: curiosi di scoprire quali?

Game Pass | I nuovi giochi di aprile 2024 (lista provvisoria)

Turbo Golf Racing ver. 1.0 (Xbox One, Series X|S e PC) - 4 aprile

Botany Manor (Xbox One, Series X|S e PC) - 9 aprile

Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes (Xbox One, Series X|S e PC) - 23 aprile

Another Crab's Treasure (Xbox One, Series X|S e PC) - 25 aprile

Manor Lords (PC Game Preview) - 26 aprile

Turbo Golf Racing è un gioco multiplayer a cavallo tra Rocket League e una simulazione golfistica. Il nome potrebbe non giungervi nuovo, dal momento che si trova in Game Preview fin dal 2022 e il 4 aprile di quest'anno segna il lancio della sua versione 1.0. Botany Manor si presenta come un puzzle-game a sfondo botanico piacevole e rilassante, mentre Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes è l'attesissimo nuovo JRPG del papà di Suikoden, Yoshitaka Murayama. Dopo l'antipasto dell'anno scorso offerto nella forma di Eiyuden Chronicle: Rising, questa portata principale promette di appagare tutti gli appassionati tra voi con una narrativa profonda, oltre 100 personaggi giocabili e un sistema di combattimento a turni dai forti connotati strategici.

Con il suo look variopinto, Another Crab's Treasure è invece un insospettabile soulslike con protagonista un paguro di nome Kril, il quale è chiamato ad indossare vari rifiuti a mo' di conchiglia per sopravvivere in un mondo sottomarino vicino al collasso. Infine, Manor Lords è un city builder strategico che fa dell'accuratezza storica uno dei suoi tratti distintivi. Il 26 aprile debutta in PC Game Pass in formato Game Preview offrendovi la possibilità di vivere la vita di un lord medievale nella Franconia del 14° secolo. Il nome di Manor Lords circola già da un po' di tempo, al punto da essere diventato il city builder più desiderato di sempre su Steam.

Ai cinque giochi sopra elencati, tutti quanti in arrivo in Game Pass al day one, andranno sicuramente ad aggiungersi altri titoli di catalogo, dunque continuate a monitorare queste pagine o i canali ufficiali di Microsoft per scoprire gli altri giochi che andranno ad aggiungersi a Game Pass nel corso delle prossime settimane.

