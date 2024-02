Xbox Game Pass: quali giochi escono dal catalogo a febbraio 2024?

Giochi che arrivano, giochi che se ne vanno: anche questo mese Xbox Game Pass ospita tanti nuovi titoli ma al tempo stesso vede l'uscita dal catalogo di alcune produzioni, non più disponibili a partire da mercoledì 15 febbraio.

Al momento i giochi confermati per l'addio alla libreria Game Pass sono due, ovvero OPUS Echo of Starsong Full Bloom Edition per PC e console Xbox e Galactic Civilizations III per PC.

Xbox Game Pass: giochi non più disponibili da febbraio.

OPUS Echo of Starsong Full Bloom Edition (Xbox One, Xbox Series X/S e PC)

Galactic Civilizations III (PC)

Febbraio è un mese interessante per gli abbonati Xbox Game Pass grazie al debutto di Persona 3 Reload (disponibile da oggi 2 febbraio) e PlateUp!, ricordiamo invece di seguito la lineup al momento confermata per Xbox Game Pass nel 2024:

Senua's Saga Hellblade II (PC e Xbox Series X|S) 21 maggio 2024

(PC e Xbox Series X|S) 21 maggio 2024 S.T.A.L.K.E.R. II Shadow of Chornobyl (PC e Xbox Series X|S) 5 settembre 2024

ARA History Untold (PC) Autunno 2024

(PC) Autunno 2024 Avowed (PC e Xbox Series X|S) Autunno 2024

(PC e Xbox Series X|S) Autunno 2024 ARK 2 Fine 2024 (PC e Xbox Series X|S) Fine 2024

Indiana Jones e il Grande Circolo (PC e Xbox Series X|S) 2024

(PC e Xbox Series X|S) 2024 Microsoft Flight Simulator 2024 (PC e Xbox Series X|S) 2024

(PC e Xbox Series X|S) 2024 Replaced (PC e Xbox Series X|S) 2024

Presto una nuova funzione dovrebbe debuttare su Game Pass con l'obiettivo di rendere più semplice capire quali giochi stanno per lasciare il catalogo del servizio Microsoft in abbonamento.