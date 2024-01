Xbox Game Pass: quali giochi escono dal catalogo a gennaio 2024?

Microsoft ha annunciato i giochi in arrivo su Xbox Game Pass nella seconda metà di gennaio 2024 ma come sappiamo l'arrivo di nuovi giochi coincide con l'abbandono di alcuni titoli che si preparano a lasciare il catalogo. Ecco a quali giochi dovremo dire addio alla fine di questo mese.

Dal 31 gennaio 2024 non saranno più disponibili Hitman World of Assassination (Cloud, console Xbox e PC) e F1 2021 (Cloud e Xbox) dunque se siete interessati a questi due titoli avete ancora pochi giorni di tempo per acquistarli con il 20% di sconto sul prezzo di listino.

Tra i giochi disponibili nella seconda ondata di giochi di gennaio invece segnaliamo Those Who Remain, Turnip Boy Robs a Bank, F1 23, Palworld e Brotato, in attesa di Persona 3 Reload a febbraio.

Giochi Xbox Game Pass gennaio 2024

16 gennaio - Those Who Remain (Cloud, Xbox e PC)

18 gennaio - Turnip Boy Robs a Bank (Cloud, Xbox e PC)

18 gennaio - F1 23 (Xbox e PC) EA Play

19 gennaio - Palworld (Cloud, Xbox e PC)

25 gennaio - Go Mecha Ball (Cloud, Xbox e PC)

30 gennaio - Brotato (Cloud, Xbox e PC)

2 febbraio - Persona 3 Reload (Cloud, Xbox e PC)

6 febbraio - Anuchard (Cloud, Xbox e PC)

Questi si aggiungono ai giochi lanciati a inizio gennaio tra i quali troviamo Hell Let Loose, Assassin's Creed Valhalla, We Happy Few e Resident Evil 2 Reake. E chissà che non ci possano essere altre sorprese nel corso dell'evento Xbox Developer Direct del 18 gennaio.