Xbox Game Pass: quali sono i giochi che escono dal catalogo a fine maggio?

Contestualmente all'annuncio dei nuovi giochi in arrivo su Xbox Game Pass a fine maggio, Microsoft comunica la lista ufficiale dei titoli che invece si apprestano ad abbandonare il catalogo del servizio di gaming on demand.

Come apprendiamo dalle pagine di Xbox Wire, a lasciare il servizio a partire dal 31 maggio saranno titoli come FIFA 21 (rimpiazzato dall'arrivo del più recente FIFA 23), Europa Universalis e Evil Genius 2: World Domination. Di seguito vi riportiamo la lista intera:

Europa Universalis (PC)

Evil Genius 2: World Domination (Cloud, console e PC)

FIFA 21 (console e PC) EA Play

Floppy Knights (Cloud, console e PC)

Simulatore di taglio del prato (Cloud, console e PC)

Nel caso siate appassionati della simulazione di calcistica di Electronic Arts, potrete quindi rifarvi con FIFA 23, disponibile già da oggi su PC e console Xbox tramite il servizio di Microsoft. Tra le novità di fine mese troviamo anche Eastern Exorcist, un action-RPG in 2D a scorrimento scaricabile dal 18 maggio, Planet of Lana, che si presenta come un'avventura dalla splendida direzione artistica disponibile dal 23 maggio, Railway Empire 2, che farà felici gli amanti delle simulazioni e dei gestionali dal 25 maggio, e altri ancora. Siete soddisfatti delle novità di fine maggio di Xbox Game Pass?