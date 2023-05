Xbox Game Pass: quali giochi escono dal catalogo tra fine maggio e metà giugno?

Contestualmente all'elenco dei nuovi videogiochi d'inizio giugno su Xbox Game Pass, i curatori del 'blog istituzionale' Xbox Wire pubblicano anche l'elenco dei titoli che, purtroppo, diranno presto addio al servizio in abbonamento di Microsoft.

In funzione dell'avvenuto approdo di FIFA 23 su EA Play e Xbox Game Pass Ultimate, a partire da domani mercoledì 31 maggio non sarà più possibile accedere a FIFA 21. Sempre per domani è prevista l'uscita dal Game Pass di Floppy Knights, Evil Genius 2, Europa Universalis e Lawn Mowing Simulator.

Per quanto riguarda i videogiochi che lasceranno Xbox e PC Game Pass il 15 giugno, la casa di Redmond preannuncia l'addio dal catalogo del servizio in abbonamento del soulslike Mortal Shell, dello strategico Total War Three Kingdoms, dello space-combat shooter Chorus e di altri titoli. Eccovi allora la lista completa dei giochi che abbandoneranno Game Pass tra fine maggio e metà giugno:

31 maggio

Europa Universalis

Evil Genius 2

FIFA 21

Floppy Knights

Lawn Mowing Simulator

15 giugno

Bridge Constructor Portal

Chorus

Maneater

Mortal Shell

Serious Sam 4

Total War: Three Kingdoms

Prima di lasciarvi ai commenti, vi ricordiamo che ulteriori sorprese riguardanti Xbox Game Pass potrebbero arrivare durante l'Xbox Games Showcase, l'atteso evento estivo di Microsoft che andrà in scena a partire dalle ore 19:00 di domenica 11 giugno.