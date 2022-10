Xbox Game Pass: quali giochi escono dal catalogo ad ottobre 2022?

Come sappiamo, le novità non mancano ad ottobre su Xbox Game Pass e questo mese il servizio in abbonamento di Microsoft ospita tanti nuovi giochi tra cui A Plague Tale Requiem e Scorn, ma ci sono anche alcuni titoli che si preparano ad abbandonare il catalogo.

Nello specifico a partire dal 31 ottobre 2022 otto giochi abbandonano il catalogo Game Pass su Xbox e PC: Sniper Elite 4, The Forgotten City, Alan Wake's American Nightmare, Second Extinction, Backbone, Project Wingman, Nongunz Doppelganger Edition e Bassmaster Fishing 2022. Otto titoli non recentissimi ma alcuni ancora molto popolari tra i giocatori e gli abbonati.

Xbox Game Pass: giochi non più disponibili dal 31 ottobre

Sniper Elite 4

The Forgotten City

Alan Wake's American Nightmare

Second Extinction

Backbone

Project Wingman

Nongunz Doppelganger Edition

Bassmaster Fishing 2022

Vi ricordiamo inoltre che sono già stati annunciati cinque giochi in arrivo su Game Pass a novembre tra cui Pentiment di Obsidian, Ghost Song, Gungrave GORE e Football Manager 2023:

1 novembre - The Legend of Tianding

3 novembre - Ghost Song

8 novembre - Football Manager 2023

15 novembre - Pentiment

22 novembre - Gungrave GORE

A questi titoli già confermati si aggiungeranno poi gli altri giochi Xbox Game Pass della prima e della seconda metà di novembre che verranno annunciati più avanti da Microsoft.