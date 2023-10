Xbox Game Pass: quali giochi escono dal catalogo a ottobre 2023?

Sono una marea i nuovi giochi in uscita su Xbox Game Pass a ottobre tra cui Forza Motorsport di Turn10, per tanti giochi che arrivano però ci sono anche titoli che lasciano il catalogo: ecco quali giochi non saranno più disponibili su Xbox Game Pass e PC Game Pass a partire dal 15 ottobre.

La lista dei giochi che si preparano ad abbandonare la piattaforma include Turnip Boy Commits Tax Evasion, SHENZHEN I/O per PC, The Legend of Tianding e Trek to Yomi.

Giochi non più disponibili su Game Pass dal 15 ottobre

Turnip Boy Commits Tax Evasion (console, PC, Cloud)

SHENZHEN I/O (PC)

The Legend of Tianding (Xbox, PC, Cloud)

OVERWHELM (PC)

Trek to Yomi (Xbox, PC, Cloud)

Eville (Xbox, PC, Cloud)

Di seguito invece la lista dei giochi in arrivo a partire da martedì 3 ottobre, tra questi troviamo Warhammer 40,000 Darktide, Forza Motorsport, Cities Skylines 2 (solo versione PC) e The Lamplighter's League.

Xbox Game Pass nuovi giochi ottobre

The Lamplighter's League dal 3 ottobre (Console e PC)

Warhammer 40,000 Darktide dal 4 ottobre (Xbox Series X|S)

Forza Motorsport dal 10 ottobre (Console, PC e Cloud)

Cities Skylines 2 dal 24 ottobre (PC)

Mineko's Night Market dal 26 ottobre (Xbox e PC)

Headbangers Rhythm Royale - 31 ottobre (Xbox)

Jusant - 31 ottobre (Xbox, PC e Cloud)

E intanto sono già stati annunciati i primi giochi Xbox Game Pass di novembre 2023: PlateUp!, Thirsty Suitors, Football Manager 2024, Dungeons 4, Like A Dragon Gaiden The Man Who Erased His Name e Persona 5 Tactica. E questi sono solo i giochi della prima metà del mese.