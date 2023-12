Xbox Game Pass: che giochi escono a gennaio 2024?

La lista dei giochi in uscita su Xbox Game Pass nel 2024 è lunghissima e include tra gli altri Senua's Saga Hellblade 2, Avowed, STALKER 2, 33 Immortals, ARK 2, Still Wakes the Deep, Microsoft Flight Simulator 2024, Towerborne e tanti altri. Ma che giochi escono a gennaio 2024?

Nuovi giochi Xbox Game Pass gennaio 2024

Al momento l'elenco delle novità Xbox Game Pass di gennaio 2024 include solamente due giochi per Xbox, Cloud e PC:

Turnip Boy Robs a Bank 18 gennaio

Go Mecha Ball 25 gennaio

Il primo è un roguelite 2D con visuale dall'alto ispirato ai classici RPG del passato come Mother o The Legend of Zelda A Link to the Past. Turnip Boy Robs a Bank è il sequel di Turnip Boy Commits Tax Evasion (già disponibile su Xbox Game Pass) e vede il protagonista intento a compiere una rapina per pagare la multa per evasione fiscale. Go Mecha Ball è invece un twin-stick shooter con elementi roguelike e platform, un titolo non troppo conosciuto ma che potrebbe conquistare gli amanti del genere.

Il 2023 di Xbox Game Pass è stato insuperabile con l'arrivo di giochi come Starfield di Bethesda, Forza Motorsport, Hi-Fi Rush, Lies of P e Sea of Stars. Riuscirà il 2024 a fare meglio di così?