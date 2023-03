Xbox Game Pass: quali giochi escono al lancio nel 2023? Da Lies of P a Starfield

Il catalogo Xbox Game Pass continua ad arricchirsi anche nel 2023, i primi mesi dell'anno sono stati particolarmente ricchi di nuove uscite al day one, tra cui Atomic Heart e Wo Long Fallen Dynasty. Ma cosa ci riserva la seconda metà dell'anno?

Per fare chiarezza abbiamo stilato un calendario dei giochi già usciti al day one da gennaio a marzo e in arrivo da aprile alla fine del 2023. La lista include Hi-Fi Rush, Minecraft Legends, Redfall, Starfield e tanti altri giochi per Xbox Series X/S, PC e Cloud.

Gennaio

GoldenEye 007

Hi-Fi Rush

Inkulinati

Febbraio

Atomic Heart

Marzo

Wo Long Fallen Dynasty

MLB The Show 23

Aprile

Minecraft Legends 18 aprile

The Last Case of Benedict Fox 27 aprile

Maggio

Redfall 2 maggio

Data di uscita da definire

Ara History Untold

Ark 2

Bounty Star The Morose Tale of Graveyard Clem

Bushiden

Cassette Beasts

Cocoon

Dungeons 4

Eiyuden Chronicle Hundred Heroe

Ereban Shadow Legacy

Flintlock The Siege of Dawn

Flock

Forza Motorsport

Fuga Melodies of Steel 2

Hollow Knight Silksong

Homestead Arcana

Infinite Guitars

The Last Case of Benedict Fox

Lies of P

Lightyear Frontier A Fresh Start

Party Animals

Pigeon Simulator

Planet of Lana

Replaced

Railway Empire 2

Amnesia The Bunker

Way to the Woods

Ravenlok

Routine

Spirittea

S.T.A.L.K.E.R. 2 Heart of Chornobyl

Starfield

The Texas Chain Saw Massacre

Thirsty Suitors

Turnip Boy Robs a Bank

S.T.A.L.K.E.R. 2 Heart of Chornobyl è ancora privo di una finestra di lancio e potrebbe slittare al 2024, altri titoli sono ancora senza data come Lies of P in uscita ad agosto su Game Pass o l'attesissimo Hollow Knight Silksong.