Xbox Game Pass: che giochi escono a marzo 2024 e quando li annunciano?

A febbraio non sono mancate le sorprese su Xbox Game Pass grazie all'arrivo di giochi come Persona 3 Reload al day one e anche il mese di marzo si prospetta interessante. Ecco quali sono i giochi in arrivo su Xbox Game Pass e PC Game Pass a marzo 2024.

Al momento sono tre i giochi già confermati per il mese in corso, la lineup Xbox Game Pass di marzo 2024 include Lightyear Frontier, MLB The Show 24 e Open Roads.

Nuovi giochi Xbox Game Pass marzo 2024

Lightyear Frontier 19 marzo

MLB The Show 24 19 marzo

Open Roads 28 marzo

Lightyear Frontier viene descritto come "una avventura farming Open World in una lontana galassia", Open Roads è invece una avventura narrativa on the road mentre MLB The Show 24 è il nuovo gioco sportivo di Sony San Diego su licenza Major League Baseball, in uscita il 19 marzo poco prima dell'avvio della nuova stagione sportiva previsto nel weekend del 20 e 21 marzo.

Quando annunciano i giochi Game Pass di marzo 2024?

Per l'annuncio di Microsoft bisognerà attendere gli ultimissimi giorni di febbraio o i primi giorni di marzo, l'annuncio dei nuovi giochi Xbox Game Pass potrebbe avvenire tra martedì 27 marzo e mercoledì 6 febbraio, in ogni caso aspettiamo conferme da parte della casa di Redmond.