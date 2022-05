Xbox Game Pass: quali giochi escono nell'ultima settimana di maggio 2022?

Vi siete ripresi dalla scorpacciata della scorsa settimana? Bene, perché vi aspettano sette giorni altrettanto ricchi, con titoli (anche al day one) per tutti i gusti. Ecco tutti i giochi in arrivo in Xbox e PC Game Pass a fine maggio.

Xbox e PC Game Pass | I nuovi giochi di fine maggio

Hardspace Shipbreaker (PC) - 24 maggio Day one

Floppy Knights (Cloud, Console e PC) - 24 maggio Day one

Sniper Elite 5 (Console e PC) - 26 maggio Day one

Pac-Man Museum+ (Cloud, Console e PC) - 27 maggio Day one

Cricket 22 (PC) - 27 maggio

Quattro dei cinque giochi della lista sono destinati a debuttare in Xbox e PC Game Pass immediatamente al day one. Si comincia martedì con Hardspace: Shipbreaker, un sandbox in prima persona per PC basato su una fisica di ultima generazione che vi cala nei panni di un rottamatore di astronavi, e Floppy Knights, un cartoonesco mix tra uno strategico a turni e un gioco di carte collezionabili. Il pezzo grosso arriva giovedì 26 maggio: ci riferiamo chiaramente a Sniper Elite 5, nuovo capitolo della longeva serie di Rebellion che vedrà il tiratore scelto Karl Fairburne infiltrarsi nella Francia del 1944 per mettere fine al nuovo piano dei nazisti, il fantomatico Progetto Kraken. Venerdì verrà infine il turno di PAC-MAN Museums+, una raccolta di ben 14 classici con protagonista la pallina gialla più famosa della storia, e la versione PC di Cricket 22, che segue le edizioni console e cloud già disponibili da qualche tempo.

Già che ci siamo, vi ricordiamo che recentemente è stato aggiunto il supporto agli Xbox Touch Controls ad altri 11 giochi.